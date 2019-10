Különleges rendszert fejlesztenek Ferihegyre

Hétfő este drónt észleltek a ferihegyi repülőtér közelében, ezért kétszer is leállították a kifutópályák forgalmát. A fel- és leszálló gépeknek várakozniuk kellett, utóbbiaknak a légtérben. A Budapest Airport közlése szerint a repülőtér forgalmát előbb 20:51 és 20:53 között, majd 21:06-tól 21:29-ig kellett felfüggeszteni. A HungaroControl már korábban is beszámolt a drónészlelések megugró számáról, most pedig a témával kapcsolatos kérdést is kapott Szepessy Kornél, a cég vezérigazgatója a mesterséges intelligenciával foglalkozó Infotér konferencia kapcsán szervezett sajtótájékoztatón.

Elmondta: a biztonságos közlekedést veszélyeztető drónok jelenléte radikálisan nő a légiközlekedésben, fontos tehát, hogy egy biztonságért felelős szervezet tisztában legyen ezek tevékenységével.

Mivel jelenleg nincs a felderítést szolgáló késztermék a piacon, ezért a HungaroControl a világelsőséget megcélozva drónfelderítő rendszer telepítésén dolgozik.

Ferihegyen többször is volt már veszélyhelyzet drónok miatt, máshol viszont a mostaninál is nagyobb gondot okoztak a szabálytalanul reptetett drónok: januárban drónpánik volt Londonban és felfüggesztették a Heathrow repülőtér forgalmát drónészlelés miatt, azt megelőzően, 2018 decemberében pedig a szintén londoni Gatwick futópályáját zárták le másfél napra.

Nyitókép: Budapest Airport