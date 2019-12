Utasdömping Ferihegyen az ünnepek alatt

Az év vége hagyományosan sűrű utasforgalmat jelent a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a legnagyobb utasszámot december 20-ra és 23-ra várjuk - mondta az InfoRádiónak Kurucz László, a Budapest Airport helyettes szóvivője. Karácsony napjai alatt nem lesz számottevő forgalom, majd december 27-től szilveszterig újra felível az utasszám. Ez naponta átlagosan 50 ezer induló és érkező utast jelent a BA várakozása szerint.

Várhatóan fele-fele arányban oszlik meg az induló és az érkező forgalom is.

Az ünnepeket Magyarországon töltők közül sokan jönnek az Egyesült Királyságból, Észak-Amerikából, de idén már az ázsiai forgalom is jelentős, köszönhetően az idén indult szöuli és sanghaji járatoknak. De a két ünnep között is indulnak gépek például a kínai Hszian-ba, Csungkingba, illetve Csengtu-ba.

Magyarországról is egyre többen töltik a trópusokon, Ázsiában, a Közel-Keleten vagy a mediterrán országokban az ünnepeket.

A fővárosi forgalom kiszámíthatatlanul alakul az ünnepek előtt, több időt kell szánni a reptérre való kijutásra is, ezért érdemes már akár 2-3 órával a gép indulása előtt megérkezni - mondta Kurucz László. Szavai szerint a BA idén is igyekszik zökkenőmentessé tenni az utazásokat, felkészültek egy esetleges havazásra is.

Nyitókép: Budapest Airport