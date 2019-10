Tájkép választás előtt: minden tudnivaló a megyei jogú városokról

Békéscsaba

A 2014-ben függetlenként befutó Szarvas Pétert a Fidesz is támogatja, és nem indít ellene senkit. Szarvas 2014-ben fideszes ellenfelét megverve 41,93 százalékkal nyert úgy, hogy az egyik választókerületben is indult, s azt is behúzta. A testület 17 tagjából 13 fideszes, tehát kisebbségben volt öt évig. Az egyéni választókerületekben a Hajrá Békéscsaba színeiben indítja a jelöltjeit, s ő maga is egyesületi támogatással méretteti meg magát. Négyen szállnak ringbe:

Dancsó Tibor (DK-Jobbik-Párbeszéd)

Gyebnár Dávid (Mi Hazánk Mozgalom)

Miklós Attila (MSZP-LMP)

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba)

A teljes ellenzéki összefogás nem valósult meg, ráadásul a Fidesz önálló jelöltet nem indít, ami Szarvas Péter esélyeit növeli. Ugyanakkor a Fidesz az egyéni választókerületekben indít jelölteket, s mivel 2014-ben a 12-ből 10 helyen nyert, könnyen előfordulhat, hogy fideszes többség marad, hacsak Szarvas jelöltjei az egyesület színeiben nem futnak be nagyobb arányban.

A12 választókerületben 64 egyéni jelölt indul.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (5)

Fidesz-KDNP

MSZP-LMP

DK-Jobbik-Párbeszéd

Hajrá Békéscsaba

Mi Hazánk Mozgalom

Debrecen

2014-ben hét polgármesterjelölt indult, közülük Papp László abszolút többséggel, 56,41 százalékkal nyert. A megyeszékhelyen akkor 24 egyéni választókerület volt, és mindenhol a Fidesz-KDNP jelöltje nyert, ezért a testületben bőven kétharmados többségben volt.

A helyzet nem változott gyökeresen. Papp László a Fidesz-KDNP színeiben újraindul, ellene hárman mérettetik meg magukat. A jelöltek:

Kőszeghy Csanád Ábel (Momentum-Jobbik-LMP)

Papp László (Fidesz-KDNP)

Rigó István (Civil Fórum Debrecen Egyesület)

Varga Zoltán (DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás)

Jelenleg 23 egyéni körzet van, átlagosan 4, összességében 94 aspiráns indul.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (4)

Civil Fórum Debrecen Egyesület

Fidesz-KDNP

DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás

Momentum-Jobbik-LMP

Dunaújváros

A 2014-es helyzethez képest az október 13-i választás kétesélyessé vált. Az ellenzék kedvezőbb helyzetben van, hiszen az öt évvel ezelőtt öt jelölt között 45,34 százalékos győzelmet arató Cserna Gábor (Fidesz-KDNP) jelenlegi polgármesternek két kihívója akad. A jelöltek:

Cserna Gábor (Fidesz-KDNP)

Farsang Tibor (Mi Hazánk-MIÉP-FKgP)

Pintér Tamás (Rajta Újváros! Egyesület)

Pintér Tamás jelenleg a Jobbik parlamenti képviselője, az egyetlen jobbikos, aki egyéni mandátumot szerzett 2018-ban. Mostani jelöltsége az ellenzéki összefogás eredménye, melybe a Jobbik mellett beszállt a DK, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP is. Pintér Tamás győzelme esetén időközi parlamenti képviselőválasztást kell tartani Fejér megye 4. számú egyéni választókerületében

Öt éve a Fidesz-KDNP a 10-ből 9 körzetet megnyert, most összesen 30 jelölt indul.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (3)

Rajta Újváros! Egyesület

Fidesz-KDNP

Mi Hazánk Mozgalom

Eger

A városban gyakorlatilag visszavágó lesz, hiszen Mirkóczki Ádám jobbikos parlamenti képviselő újra elindul Habis László (Fidesz-KDNP) ellen, aki legutóbb 38,3 százalékkal nyert, ugyanakkor Mirkóczki öt éve 26 százalékot tudott szerezni úgy, hogy összesen öt jelölt volt. Most is annyi lesz, csakhogy ketten függetlenként indulnak:

Bódás Bianka (független)

Habis László (Fidesz-KDNP)

Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület)

Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete)

Somodi Sándor (független)

Mirkóczki Ádám a legerősebb ellenzéki jelölt, hiszen nem csupán a Jobbik, hanem az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is beállt mögé. Ha Mirkóczki polgármester lesz, akkor le kell mondania listás parlamenti mandátumáról.

Az egyéni jelöltek is az egyesület színeiben indulnak, azaz az összefogás ott is megvalósult. A 12 egyéni választókerületben 50 jelölt méretteti meg magát, azaz átlagosan négyen indulnak egy-egy helyért.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (4)

Fidesz-KDNP

Egységben a Városért Egyesület

Egri Városvédők Egyesülete

Mi Hazánk Mozgalom

Érd

Öt évvel ezelőtt a jelenlegi polgármester, T. Mészáros András a szavazatok 46,66 százalékával nyert négy kihívójával szemben, a Fidesz-KDNP pedig mind a 12 egyéni választókerületben győzött. Most csak két ellenjelölt van, az egyik mögött pedig nem csupán valamennyi ellenzéki párt, hanem egy helyi civil egyesület is felsorakozott. A jelöltek:

Csőzik László (LMP-Jobbik-DK-MSZP-Cél-Momentum-MMM-Párbeszéd-MSZP)

Tekauer Norbert (független)

T. Mészáros András (Fidesz-KDNP-Összefogás)

A 12 egyéni választókerületben összesen 36-an indulnak, tehát átlagosan hárman. A harmadik csapatban induló gárda a V.É.D. Városunk Érdekében Dolgozunk Egyesület, amely a mérleg nyelve lehet, de könnyen királycsináló is. A Fidesz-KDNP-hez az Összefogás Egyesület is csatlakozott.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (3)

LMP-Jobbik-DK-MSZP-Cél-Momentum-MMM-Párbeszéd-MSZP,

Fidesz-KDNP-Összefogás

V.É.D. Egyesület

Győr

2014-ben Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) győzelme elsöprő erejű volt, 61,02 százalékkal nyert úgy, hogy négyen indultak ellene. Az összes (16) egyéni választókerületből csupán egyben nem fideszes végzett az első helyen. Győrben most érdekes helyzet alakult ki, hiszen az ellenzéki pártok összefogásába a civilek nem álltak bele, sőt két egyesület is jelöltet indít Borkai Zsolt ellen, akinek így összesen három ellenfele lesz. A jelöltek:

Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület)

Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP)

Glázer Tímea (DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP)

Kovács László (Civilek Győrért Egyesület)

73 egyéni jelölt indul, tehát választókerületenként 4-5 pályázó van a helyekre, s közülük csak egy a kormánypártok indulója.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (3)

DK-Momentum-MSZP-Jobbik-LMP

Összefogás Győrért Egyesület, Civilek Győrért Egyesület

Fidesz-KDNP

Hódmezővásárhely

A város 28 évig jobboldali irányítás alatt állt, ezt törte meg 2018. február 25-én Márki-Zay Péter győzelme, aki függetlenként indulva az időközi polgármester-választáson több mint 57 százalékos győzelmet aratott. A testületben jelenleg 10 fideszes, 2 MSZP-s, 1 jobbikos és 1 jobbikosból lett független képviselő ül. Márki-Zay Péternek egy kihívója van, a független Grezsa István. A jelöltek:

Grezsa István (független)

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom-Tiszta Vásárhelyért Egyesület)

Az egyéni választókerületek érdekessége, hogy Márki-Zay Péter és támogatói a Tiszta Vásárhelyért Egyesület és a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjei, míg a Fidesz-KDNP-sek a Szeretem Vásárhelyt Egyesülettel együtt, közös jelöltként indulnak el. A város harmadik ereje a Mi Hazánk Mozgalom, amely szintén állított mindenhol embert, de polgármesterjelöltet nem. A Fidesz-KDNP „hivatalosan” nem is állított polgármesterjelöltet, ami ritka a megyei jogú városok között. Az is érdekes, hogy Márki-Zay Péter nincs rajta a kompenzációs listán, ezért ha nem nyer polgármesterként, akkor nem kerül be a testületbe sem.

10 egyéni körzetben összesen 34 jelölt indul, és teljes ellenzéki összefogás valósult meg, ami a városban valójában az MSZP és a Jobbik kapcsolódását jelenti, lévén ők rendelkeznek pártszervezettel a városban.

Visszautasított, visszalépett jelöltek: nem volt

Kompenzációs listák (3)

Szeretem Vásárhelyt Egyesület-Fidesz-KDNP

Mindenki Magyarországa Mozgalom-Tiszta Vásárhelyért Egyesület

Mi Hazánk Mozgalom