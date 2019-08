Utcára mennek a balotai nő brutális tette miatt az állatvédők

Korábban online petíció is indult, hogy a kutyáját különös kegyetlenséggel kivégző balotaszállási asszony a lehető legszigorúbb büntetést kapja, most pedig három állatvédő szervezet jelezte, augusztus 25-re békés megmozdulást szervez Kiskunhalasra és Balotaszállásra – számolt be a Bács-Kiskun megyei hírportál.

"Aki állatot kínoz, emberrel folytathatja!" – fogalmaznak felhívásukban az állatvédő szervezetek, továbbá kérik, hogy akit megrendített a balotaszállási állatkínzás ügye és szeretné elmondani a véleményét, csatlakozotton az erőszakmentes tüntetéshez.

A megmozdulás a kiskunhalasi Járásbíróság épületénél veszi kezdetét jövő vasárnap 16 órakor, majd Balotaszálláson, ahol az álatkínzó nő autóját megállították, ér véget.

Nyitókép: Pexels