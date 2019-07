Kapcsoljuk be a "Find my phone" alkalmazást, ezzel ha elhagytuk az eszközt, megtalálhatjuk. Minden eszközünkön legyen PIN- vagy ujjlenyomatos kód. Azokat a funkciókat (például wifi, bluetooth, NFC) pedig, amiket nem használunk folyamatosan, kapcsoljuk ki, és ezzel párhuzamosan a nyaralásunk során (is)

kerüljük a nyilvános wifi-hálózatokat,

inkább a saját mobilnetünket használjuk – tanácsolja Bor Olivér, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense.

Amennyiben a saját mobilnetünk nem használható külföldön, nem szerencsés nyilvános wifire kapcsolódva belépni a netbankunkba, vagy az e-mailfiókunkba, miután ezeken a felületeken számos érzékeny adatot kell megadni, amik adathalász bűnözők kezében sok gondot okozhatnak nekünk – hívta fel figyelmet a szakember.

Fontos továbbá, tette hozzá Bor Olivér, hogy az eszközeink, alkalmazásaink a legújabb frissítésekkel, javításokkal, programverziókkal rendelkezzenek, mindemellett érdemes lehet biztonsági mentés készítése, mielőtt útnak indulunk a nyaralásra (és ezt az adathordozót ne is vigyük magunkkal).

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt is javasolja, hogy csökkentsük minimálisra, de inkább

ne is posztoljunk a nyaralásunk alatt,

"ne adjunk még nagyobb támadási felületet a betörőknek se".

Óvni kell a munkahelyi eszközeinket is

A sajtóreferens kiemelte, a pihenést ne keverjük össze a munkával! Például ne továbbítsunk e-maileket a saját postafiókunkról, de fordítva se, továbbá ne csatlakoztassunk a munkahelyi eszközeinkre olyan adathordozót, ami nem a munkahelyünkhöz kapcsolódik. "Nem biztos ugyanis, hogy saját, civil eszközeink rendelkeznek olyan magas szintű védelemmel, mint a munkahelyiek" – tette hozzá.

Bor Olivér kérdésre válaszolva megjegyezte, bár a telefonszám önmagában nem feltétlenül számít szenzitív adatnak, lehetőség szerint próbáljunk meg olyan többtényezős hitelesítéseket alkalmazni, amelyek során nem kell azt megadni. Több eszköz esetén pedig az azonos jelszavak használata sem javallott.

