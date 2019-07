Zajvédő fal épül az ország egyik legfontosabb útja mentén

Közmeghallgatás volt Tatabányán az M1-es autópálya felújításával, bővítésével kapcsolatban. A beruházásért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek kérdéseket is fel lehetett tenni, s kiderült, vizsgálták a bővítés hatásait is, feltérképezték azt is, milyen hatással lehet az élővilágra, a természeti és az épített környezetre - írta a Kemma.

Mivel már részletes zajvizsgálatok is folytak a környéken az M0-s és Tatabánya között, indokoltnak tűnik a beruházó számára is, hogy zajárnyékoló fal épüljön; ha az előzetes tárgyalások sikeresen zajlanak, akkor

2021 és 2024 között elkészülhet az M1-es lakosságbarát változata

ezen a szakaszon.

