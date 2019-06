Biopermettel segítenék az ivóvíz-megtakarítást

A szer a párolgási veszteséget csökkenti, öntözés nélküli gazdálkodásnál így 6-20 százalék terméshozam-növekedés érhető el – mondta az InfoRádiónak Vattay Richárd. A készítményt gyártó Waret & Soil Kft. igazgatója hozzátette: öntözéses gazdálkodásnál 30-50 százalék vizet is meg tudnak takarítani. A készítmény folyékony, a talajon apró cseppek formájában, fizikai elv alapján magához vonzza a vízpárát és visszaalakítja cseppfolyóssá, benntartva azt a talajban.

A szer az európai uniós szabályrendszer szerint biogazdálkodásban is alkalmazható

– emelte ki a szakértő. A termék a Budapest Water Summiton mutatkozott be, sokan fel is figyeltek rá, azóta elérhető Magyarországon, Chilében, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a gyártó most kapta meg a forgalmazási engedélyt Kenyából, és hamarosan érkezik Marokkóból, Kolumbiából és Dél-Afrikából.

Nagy-Britanniában tesztelik a terméket. Dél-Kelet-Angliában időszakosan öntözési korlátozást vezetnek be – tájékoztatott az igazgató.

Ha 100 ezer hektáron 400 milliméter öntözést kell végighajni, és sikerül 30 százalékot megtakarítani a vízből, az 2 millió ember éves vízszükségletének felel meg. Ha sikerült nagy területen és sok országban elterjeszteni az új terméket, az sok ivóvíz előteremtésében segíthet.

Nyitókép: Sóki Tamás