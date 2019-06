Interneten elérhető ismeretterjesztő filmekkel rukkol elő a Brain Bar

Azt szeretnénk elérni, hogy Budapest úgy maradjon meg a külföldiek fejében, mint az intellektuális viták otthona – hívta fel a figyelmet Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója és a Design Terminal vezetője. Nem szeretne európai városokban hasonlót kiépíteni, más kontinensek azonban szóba jöttek már.

„Nekem lelkileg a legfontosabb, hogy Budapesthez adjunk hozzá valamit”

– fogalmazott, hozzátéve: csak nagyon jó lehetőség felmerülésekor hoznak létre más eseményeket Budapesten kívül.

Böszörményi-Nagy Gergely kiemelte: azért, hogy a Brain Bar mint magyar márka ismert legyen, több eszközt is be kell vetni. "Elkezdtünk ismeretterjesztő filmeket készíteni. Ezek rövid, internetre szánt videók erős karakterekkel, és a jövő valamelyik izgalmas szegmensét dolgozzák fel - a geopolitikától a hálózattudományig - provokatív formában" – tájékoztatott. Ezek a tartalmak már Közép-Európa több országában is láthatók az interneten kívül is – emelte ki.

Böszörményi-Nagy Gergely hozzátette: a cél az, hogy Brain Barból egy nemzetközi ismeretterjesztő márkát építsenek ki.

