Szabó Dávid József: a nyugat-európai baloldal szeret abban a szerepben tetszelegni, hogy igazságot oszt

Manfred Weber már nem első alkalommal száll síkra egy univerzális jogállamisági mechanizmus mellett – vélekedett Szabó Dávid József. Az Európai Néppárt csúcsjelöltje rendszeresen hangsúlyozza, hogy ez ugyanúgy szólna Magyarországnak, Lengyelországnak és Romániának – tette hozzá a stratégiai igazgató. Úgy látja, hogy Weber szerint a politikai karrierjének következő állomásához baloldali politikai erők és baloldali választók szavazataira van szükség. „A nyugat-európai baloldal szeret abban a szerepben tetszelegni, hogy ő majd igazságot oszt ezeknek a tagállami kormányoknak, amelyek brüsszeli értékelés szerint átlépik azokat a határokat, amelyeket az Európai Unió előírt” – fogalmazott.

Szabó Dávid József elmondta: az irányadó európai közvéleménykutatók szerint ez azonban nem komoly vezérfonal Németországban.

„Nem a német választóknak szól ez, hanem elsősorban a jövőbeli, potenciális európai parlamenti szövetségeseinek,

valamint az Európai Néppárt skandináv és benelux bal szárnyának is – jelentette ki, hozzátéve: Weber saját bevallása szerint is csak akkor lesz képes az EB elnökévé válni, ha az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták, illetve vagy liberálisok, vagy a zöldek, vagy valamelyik másik európai baloldali erő is támogatni fogja a megváltasztását.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint Manfred Weber és Frans Timmermans között a legkisebb az ideológiai és politikai távolság a csúcsjelöltek körében. Szerinte ez azt is jelenti, hogy a választók közép- és hosszútávon nem tudják markánsan megkülönböztetni őket, és az elégedetlen választók ezért új pártokat keresnek maguknak - ez látható Németországban és Ausztriában, valamint Szabó Dávid József szerint emiatt nem elég az Európai Parlamentben csak a két nagy párt együttműködése ahhoz, hogy többséget lehessen szerezni.

