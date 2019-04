Hatalmas robbanást okozott Magyarország fölött egy kisrepülőgép

Fejér megye számos településén nagy riadalmat keltett a katonai repülőgépek által keltett hangrobbanás.

Isztiméren, Móron, Zámolyon, Csókakőn, Pusztavámon, Csóron, Agárdon, Pátkán és Kincsesbányán is hallani lehetett az erős, robbanást idéző hangot. Egy sárkeresztesi lakó úgy érezte, még a föld is megremegett; Iszkaszentgyörgyről pedig arról számoltak be, hogy a ház teteje „mozdult meg”. Székesfehérváron belül Feketehegyen észlelték a hangot - írja a FEOL.

A Honvédelmi Minisztérium éjszaka közleményt adott ki.

A tájékoztatás szerint nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással egy Bakuból Oxfordba tartó kisrepülőgép vasárnap este, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.

A feladat sikeres végrehajtása érdekében a Gripenek átlépték a hangsebességet, majd azonosították a kisrepülőgépet, amely ezt követően felvette a rádiókapcsolatot a Magyar Polgári Légiforgalmi Szolgálattal.

A hangsebesség átlépésekor hangrobbanást lehetett hallani Fejér megye térségében. A Magyar Honvédség gépei a határig kísérték a kisrepülőt, majd visszatértek a kecskeméti légibázisra.