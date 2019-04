Eltűnt a zalakarosi tó, de nyárra megkerülhet

Tavaly májusban egy hatalmas kráteren keresztül folyt el a tó vize, mint később kiderült, a tó alatti egyméteres vízelvezető rendszer sérülése okozta a problémát. A képviselő-testület még szeptemberben beszélt arról, hogy a vezetéket ugyanazon a nyomvonalon, modern technológiával helyreállítanák.

A Zalakaros Termáltó és Ökopart Facebook-oldala a napokban osztotta meg, hogy a közbeszerzésen nyertes kivitelező már megkezdte a munkálatokat, így ha minden jól halad, nyárra be is fejezik a tó helyreállítását. A bejegyzés szerint a munka alatt a termáltó egyes attrakciói és a mellette lévő élményelemek továbbra is látogathatók lesznek - írja a zaol.hu.

Nyitókép: Varga György