Tóth Bertalan: beszélni fogok Karácsony Gergellyel

Karácsony Gergely, a Párbeszéd budapesti főpolgármesterjelöltje kedden arról beszélt, hogy azért van nagy baj a fővárosi parkolási rendszerrel, mert a Fidesz és az MSZP háttéralkut kötött, és most arról tárgyalnak, hogyan lehetne kihátrálni ebből. A helyzetet bonyolítja, hogy a szocialisták szintén Karácsony Gergelyt támogatják az őszi választáson.

A helyzetet kommentálva Tóth Bertalan az InfoRádió szerdai Aréna című műsorában azt mondta, eddig messze volt a fővárosi politikától, a sajtóból tájékozódott.

"Én is hallottam a parkolási rendszer anomáliáiról, és meggyőződéses ellenfele vagyok bármilyen olyan ügyletnek, ami az állampolgárok megkárosításából magánzsebeket gazdagít" - fogalmazott a pártelnök.

Tóth Bertalan határozottan állítja, ő semmilyen, Karácsony Gergely által említett háttéralkut nem kötött és nem is fog, de meg fogja beszélni politikustársával, hogy pontosan mire gondol.

"Mi az egységes parkolási rendszerben vagyunk érdekeltek, ami átlátható, és arról szól, hogy aki fizet, az megkapja a megfelelő ellenszolgáltatást, és nyilván a befolyó bevételekből közérdekű célokat lehet megvalósítani. Mélyen egyetértek Karácsony Gergellyel abban, hogy egy egységes parkolási rendszerre van szükség a fővárosban, de hát kilenc éve a Fidesz vezeti a fővárost és számos kerületet" - tette hozzá.

Megítélése szerint "a korrupciós rendszert" a Fidesz működteti, kilenc éve nem számolta fel a fővárosban,

Karácsony Gergelyt éppen abban támogatják, hogy főpolgármesterként legyen az az első intézkedése, hogy a parkolási rendszer hibáit felszámolja.

Tóth Bertalan szerint ez a javaslat bizonyítja is, hogy nincs pártja és a Fidesz között semmiféle háttéralku.

A pártját érő minden vádat egyébként - mint ígérte - ki fog vizsgálni.

Parkolási helyzet

A napokban a 444.hu részletes filmben mutatott be számos, a budapesti parkolási helyzettel kapcsolatos visszásságot: a korrupció lehetőségét és az átláthatatlanságot, illetve azt, hogy mire nem fordították a befolyt parkolódíjakat. Tarlós István kormánypárti főpolgármester a kerületekre mutogat az ügyben, amik miatt 24 éve nem lehet egységesíteni a parkolási rendszert Budapesten. A Demokratikus Koalíció azt kérte Tarlóstól, hogy ha visszásságot lát, tegyen feljelentést, és arra is emlékeztetett, hogy a városatya a Válasz online-nak adott interjújában elárulta, a parkolási helyzet rendezését a miniszterelnöktől is hiába kérte. A kormány szerint be kell kötni minden egyes automatát a NAV-hoz, az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot már be is nyújtotta Varga Mihály pénzügyminiszter.

Karácsony Gergely közben az ATV-nek nyilatkozva közölte, átláthatóvá kell tenni a rendszert. Az LMP szerint egy, fővárosi tulajdonú cégnek kellene szervezni a budapesti parkolást, a NAV-hoz bekötés nem old meg semmit.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton