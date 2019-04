Nem került közelebb a zuglói önkormányzat a 14. kerületi parkolási problémák megoldásához. Az ülés tervezett napirendi pontjai között volt a többi között a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló javaslat, amelyet az elmúlt hetek botrányai mellett az is indokolt, hogy a rendszer üzemeltetéséről szóló vállalkozói szerződés július 9-én lejár. Karácsony Gergely polgármester ezért azt javasolta, hogy az átláthatóbb, teljesen új alapokra helyezzék a kerület parkolási üzemeltetését. Az előterjesztés szerint a szerződés lejárta után a feladatot az önkormányzati látná el Zuglóban.

Előzetes várakozások A XIV. kerület képviselő-testületének csütörtöki, rendkívüli ülésén ismét a parkolás a téma. Lapértesülés szerint a szocia­listák újabb kétszázmil­liós kiadást, míg a Fidesz vizsgálóbizottságot akar megszavaztatni.



Vágó Gábor (LMP) korábbi zuglói átláthatósági biztos szerint Karácsony Gergely is felelős a kerületnek milliárdos veszteséget okozó parkolási rendszer kialakításában – írta korábban a Magyar Nemzet.



A lapnak nyilatkozó Vágó elmondta: feladata annak ellenőrzése volt, hogy az önkormányzat megfelel-e a maga által kijelölt átláthatósági szabályoknak. Ezt tavaly januári kinevezése után minden megszólalásában egyértelművé tette.



Vágó Gábor szerint most azért van ebből ügy Zuglóban, mert a parkolással kapcsolatos minden döntés és szerződés nyilvános, a biztosi munka tehát ebből a szempontból hatékony volt - nyilatkozta a lapnak Zugló tavaly novemberben leköszönt átláthatósági biztosa.



Az LMP európai parlamenti listavezetője szerint a kerületnek előnytelen, eddig milliárdos veszteséget termelő fizetőparkolási rendszert a képviselő-testület elé terjesztő Karácsony Gergelynek, Zugló polgármesterének közös a felelőssége az előterjesztést megszavazó képviselőkkel.



A XIV. kerületi fizetős parkolás 2017-es bevezetése óta több mint 700 millió forint veszteséget okozott az önkormányzatnak, sőt a Karácsony Gergely által beterjesztett, majd elfogadott idei költségvetésben további 301 milliós veszteséget terveztek - írja a Magyar Nemzet.

A kerületi Fidesz-frakció eközben javasolta egy parkolási vizsgálóbizottság felállítását is, amelyet az önkormányzat sajtóosztálya szerint előzetesen a polgármester is támogatott. „Tárgyaljuk végig ezeket a fontos ügyeket, beleértve természetesen a későbbiekben a vizsgálóbizottság felállítását is, amelyet egy kiváló javaslatnak gondolok” – fogalmazott, hozzátéve: nem szeretné azt a hamis látszatot kelteni, hogy bármilyen vizsgálattól is tartania kellene, de a politikai hangulatkeltés oltárán sem kívánja feláldozni az önkormányzat és a lakosok fontos ügyeit.

Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármester a napirendi vitában jelezte, hogy az ülést szabálytalanul hívta össze.

„Ha valami miatt ma nem lehet értelmes tárgyalást folytatni, az polgármester úr színázi előadása”

– fogalmazott. Hozzátette: Karácsony Gergely azt a hibát is elkövette, hogy a frakció indítványától számított öt panon belül nem hívta össze a rendkívüli ülést

Várnai László, a Civil Zugló kerületi politikusa úgy vélte, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával ellenesen lett a napirend összeállítva. Mint mondta: ha a testület nem fogadja el a napirendet, akkor a polgármester döntheti el, mely napirendi pontokat rárgyal meg.

Papp Imre, az önkormányzat jegyzője arról beszélt az ülésen, hogy az ülés és a napirend összeállítása törvényes volt.

Az ülés végül a tervezettnél hamarabb ért véget, miután a képviselők többsége nem szavazta meg a napirendet és több fontos ügy megvitatását – vélekedett Karácsony Gergely polgármester. Pedig szerinte sok fontos ügyet kellett volna megtárgyani.

Márciusban Karácsony Gergely azt kérte pénzügyminisztertől, hogy az országban elsőként a XIV. kerületi parkolóautomatákat kössék be az adóhatósághoz.

A zuglói parkolási rendszert korábban a főpolgármester pazarlónak minősítette. Erre reagálva Karácsony Gergely közölte, hogy az MSZP és a Fidesz egymással lepaktálva kötötte meg a vitatott szerződést, ugyanakkor két éve a döntés meghozatalát polgármesterként Ő sem vétózta meg. Az ügyre reagálva Tóth Bertalan, a szocialisták elnöke z Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, kivizsgálja Karácsony Gergely állítását.

Nyitókép: Illyés Tibor