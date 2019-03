Buszmegállót borított fel a szél Újkéren - fotó

A feltámadó, olykor viharos erejű szél miatt Győr-Moson-Sopron megyében útra vagy vezetékekre dőlt fákhoz, nagyobb forgalmi akadályt jelentő ágakhoz riasztották a tűzoltókat, de több helyen épületekben is keletkeztek kisebb károk, lehulló cserepekhez, szél által meglazított bádoglemezek eltávolításához is vonultak.

Többek között Sopronban az Újteleki utcánál, az Ötvös utcában, illetve a Színház utcában a tetőn meglazult bádoglemezhez, lehulló cserepekhez vonultak, Hegykőn az iskolai étkező tetejéről a szél által megbontott bádoglemezt kellett eltávolítani. Mihályiban egy épületre dőlt fenyőfa a lakóház tetőszerkezetét is károsította, miközben egy vezetéket is leszakított. Beleden, Ravazdon, Enesén, Szilsárkányban is útra, vagy vezetékekre szakadt fákhoz riasztották a tűzoltókat. Győrben egy melléképület tetején a hullámpalát tépte fel a szél, Szilben az iskolai tornaterem teteje, valamint az iskola tűzfalának szigetelése is megrongálódott. A vihar okozta káresetek során személyi sérülés nem történt.

Nem kímélte a viharos szél Újkéren a fából épített buszmegállót sem - írja a Kisalföld.

Nyitókép: Kisalföld