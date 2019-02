A kormánypártok elkerülték MTA ügyének tárgyalását

Varju László (DK), a bizottság elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta: azt javasolták, hogy hangozzék el egy tájékoztató, amely az MTA körül kialakult helyzetről szól, ezért az ülésre meghívták Palkovics László minisztert, valamint Lovász Lászlót, az MTA elnökét, de a kormánypárti többség előzetesen már jelezte, hogy nem kívánják ezt a napirendet elfogadni, a vitát lefolytatni.

Varju László döbbenetesnek és elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy 2019. január 1-jétől a kutatóintézetek és az MTA számára rendelt költségvetési forrást, 20,1 milliárd forintot a minisztérium saját rendelkezési körébe vonta a költségvetési törvénnyel, majd pedig ahelyett, hogy automatikusan biztosította volna, feltételekhez kötötte annak felhasználását.

Hozzátette: amennyiben ezt a forrást a miniszter bármilyen más módon szeretné felhasználni, mint ahogy azt a költségvetési törvényben meghatározták, azzal költségvetési csalást követ el.

"Ebben az estben országgyűlési képviselőként az a feladatunk, hogy feljelentést tegyünk a bűncselekmény megakadályozására" - mondta, hozzátéve: ez ma még nem következett be, ezzel a vitával is azt szerették volna elérni, hogy ez ne is következzen be.

"Az MTA nem egyenlő ATM-mel!"

- hangsúlyozta az elnök.

Az Akadémia az elmúlt több mint 150 évben talán a legnagyobb dicsőséget hozta Magyarországnak, nem lehet politikai szándékokból veszélyeztetni a működését - mondta Bősz Anett, a bizottság tagja az ülést követő sajtótájékoztatón. A független képviselő páratlan felelőtlenségnek nevezte, ami az MTA-val történik, amelyről "Palkovics László ismét nem kívánt beszámolni".

Kitért a letelepedési kötvények ügyére is. Mint mondta, az ellenzék hosszú ideje próbálja a bizottság elé behozni a témát, eredménytelenül. "A mai napig sem a belügyminiszter, sem a pénzügyminiszter nem kívánt beszámolni arról, hogy miért veszített hazánk közel 30 milliárd forintot a letelepedési kötvények ügyén" - hangsúlyozta.

Beszámolt arról is, hogy a bizottság képviseletében részt vett az európai parlamentek konferenciáján Brüsszelben, amelyen a kormánypárti képviselők nem kívántak részt venni. A konferencián fontos volt a magyar álláspont képviselete, mivel a 2021-27-es költségvetési ciklusról, valamint az eurózóna jövőjéről folyt a vita - tette hozzá.

"Az a kérdés, hogy eldöntjük-e végre, szeretnénk-e egy olyan kormányt, amely képes együtt lépni az európai közösséggel,

képes-e a magyar társadalom érdekeit képviselni az európai fővárosban vagy továbbra is játsszuk a sértődött gyereket, aki a pénzt kéri, ugyanakkor az európai szabályokat betartani nem akarja" - mondta Bősz Anett.