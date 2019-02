A hóvirág 2005 óta szerepel az európai uniós védettséget élvező fajok listáján – mondta el az InfoRádiónak Halász Antal, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának vezetője. A szakember hozzátette: ezért úgy kell erre a növényre vigyázni, mintha a hazai védett listában jelent volna meg.

Régebben évtizedekig szedték nagyüzemi mennyiségben az országban található hóvirágokat, sőt fölgyaluval külföldi hagymakereskedő cégek számára is felszedték a növényt. Már idehaza is tarthatatlanná kezdett válni a helyzet. 2004-ben azután beléptünk az unióba, és onnantól ránk is vonatkozik a szabály:

az Európai Unióban minden hóvirágfaj – az egész galanthus nemzetség – védett

– hangsúlyozta a szakértő.

Halász Antal kiemelte: az is büntetésre számíthat, aki a hóvirágot akár kis mennyiségben leszedi. A természetkárosítás pedig a büntetőtörvénykönyvben meghatározott bűncselekmény, büntetési tételének alsó határa 100 ezer forint.

A szakember hozzátette: a hóvirág hagymája mérgező, de nem olyan veszélyes, mint például a gyilkos galócáé, ugyanis mérgező anyaga nem szívódik fel a bőrön keresztül.

Nyitókép: Nyílik a hóvirág a Somogy megyei Pogányszentpéter közelében 2018. január 30-án. MTI Fotó: Varga György