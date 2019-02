Jövőre lenne alkalom a magyarországi pápalátogatásra

Egy hároméves előkészület közepén tart a 2020-as magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK), a katolikus világ nagy eseménye - tudta meg az InfoRádió Fábry Kornéltól, a rendezvény általános titkárságának vezetőjétől.

"Három lelki előkészületi év van, ezzel együtt természetesen magát a programot is készítjük elő különböző szerződések, helyszínfoglalások, programok kitűzése, regisztrációs rendszer kidolgozása formájában. Az esemény népszerűsítése is elkezdődött, Magyarországon és a világ kilencven országában is tudnak már az eseményekről" - ecsetelte a katolikus pap.

Az InfoRádió kérdésére válaszolva megerősítette, a NEK-re meghívták Ferenc pápát, aki fogadta az invitálást mind egyházi, mind állami részről, de a válaszára még várnak. Ehhez tudni kell, hogy

utoljára II. János Pál pápa vett részt Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa még nem,

de ez nem zárja ki azt, hogy a korábbi hagyományhoz visszatér Ferenc pápa. Ami biztos, hogy legalább egy bíboros legátus személyében képviselteti magát a Vatikán.

Befolyásolhatja a szentatya naptárát az is, hogy idén Csíksomlyóra is elmegy.

"Nem tudjuk, mennyi a valószínűsége annak, hogy körülbelül egy év eltéréssel kétszer egymás után eljön ebbe a térségbe, ez teljesen az ő szuverén döntése. Szeretettel látjuk, ha elfogadja a meghívásunkat" - fogalmazott Fábry Kornél. Szerinte akár később is kiderülhet, hogy jön-e a pápa, hiszen a csíksomlyói látogatás is nemrég látott napvilágot, és június 1-jén már meg is valósul.

A pápa meghívásának procedúrájára kitérve elmondta még, ebben a konkrét esetben egyházi részről Erdő Péter bíboros, állami részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes küldött levelet Rómába.

