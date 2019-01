Zarándokvonat indul Ferenc pápa csíksomlyói miséjére

Május 31-én három városból, Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról indulnak vonatok Csíksomlyóra, ezeket Püspökladányban, az országhatár átlépése előtt összekapcsolják - közölte Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója annak kapcsán, hogy Ferenc pápa június 1-jén szentmisét mutat be a búcsújáróhelyen.

A zarándokvonat innentől egy 17 kocsiból álló szerelvényként folytatja útját.

A vonat másnap reggel ér Csíksomlyóra, ahol a zarándokok részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd délután visszaindulnak Magyarországra.

A pápai misére ezer zarándok utazhat a vonatokkal Magyarországról.

Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója az InfoRádiónak elmondta, hogy a június 1-jei csíksomlyói pápai misére közlekedővel együtt

idén összesen négy zarándokvonat indul a Misszió Tours Utazási Iroda és a vasút együttműködésének keretében.

A csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Boldogasszony, júniusban a lengyelországi Czestochowába a Fekete Madonna zarándokvonat közlekedik, és a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba is indul vonatos zarándoklat.

"Lengyelországba a Béke Királynője vonat is elindul majd szeptemberben" - tette hozzá Csépke.

Mint elmondta, a létszámnak a technológia szab határt: Romániában, Erdélyben a hegyi pályákon nagy emelkedések vannak, és a vonatok kapacitása mindig attól függ, hogy a román fél milyen mozdonyt tud biztosítani.

A megrendelői igények miatt lesz olyan kocsi is, ami fülkés lesz, mivel szentgyónásra is lehetőség adódik majd a zarándokút során. Kettő étkezőkocsi is lesz.

Az idei év újdonsága lesz, hogy a MÁV-Start saját fejlesztésű, IC Plusz kocsijait tudják felajánlani ezekre az utakra:

ezek a kocsik rendelkeznek kerekesszékes kocsik beemelésére alkalmas lifttel, akadálymentesített mosdóval, kisgyerekkel utazók részére pedig van két családbarát fülke. Kerékpár-szállítási lehetőség is van.

A MÁV és a Misszió Tours kapcsolata 2011 óta tart, azóta rendszeresen szerveznek vonatos utazásokat egyházi jellegű eseményekre. A foglaltság rendszeresen száz százalékos.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton