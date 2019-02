Ateistáknak, keresőknek szóló keresztény alapú rádió indult:

Manna FM - a neve alapján gondolhatná az ember: egy vallási rádió neve. Pedig nem teljesen erről van szó a most induló adó esetében. Bali Mónika programigazgató elmondása szerint "keresztény alapú, de nem vallásos formátumot" teremtettek.

"A célközönségünk 90-95 százaléka a kereső, az ateista és a világi ember, nem az egyházi közönséget célozzuk meg,

hiszen erre vannak sajtóorgánumok, televíziók, rádiók és az írott sajtóban is igen nagy számú szereplő. Mi azokat az embereket célozzuk meg, akik inspirációra, motivációra vágynak, nyitottak mélyebb tartalmakra, szeretnek szórakoztatva informálódni, ahogy azt már meg is mutattuk a reggeli műsorunkban" - fejtette ki Bali Mónika.

A korcsoportot tekintve

a huszonéves "élet- és pályakezdők" és a nyugdíjaskor előtt állók közöttieket próbálják megcélozni, mert ez az a korosztály, ami "még képes akár 180 fokot is fordítani az életén".

Ez a rádió ugyanakkor - mint Bali Mónika rámutatott - nem térít, nem ezért jött létre.

"A keresztény terminológiában nagyon fontos kifejezés a magvetés. Nem csak az jelent magvetést, ha az ember elmondja, hogy Jézus Krisztus élt, szeret, meghalt értünk, ő a megváltó, az is magvetés, ha kedvesen szólunk a hirdetőkhöz, a hallgatókhoz és a kollégákhoz. Ha baráti a hangulat, harmónia van, öröm, pozitivitás, az is magvetés, az is krisztusi attitűd" - mondta a programigazgató.

A Manna FM 37 százalékban szöveges tartalommal indult, ez azt jelenti, masszív szöveges tartalom reggel 6 és 10 óra között, valamint az esti sávban hallható. Napközben főleg zenét sugároznak.

A zenei koncepció mögött is pozitivitást sugárzó szemlélet van, úgy döntöttek, minden dal, ami felemel, örömöt ad, szólhat.

A Gospel Közhasznú Alapítvány a rádió mögött álló kft. tulajdonosa.

A közösségi rádió Budapesten és 80 kilométeres körzetében szól az FM 98,6-on, s óránként legfeljebb 4 perc reklám hangzik el a következő hét évben, amíg frekvenciaengedélye van.

