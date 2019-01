Újra a bulinegyedben razziázik az adóhivatal

A Magyar Idők információi szerint a revizorok nem találomra keresik fel az érintett gazdasági szereplőket, a vizsgálatokat a kockázatok elemzése után kezdik meg. A lapnak a NAV adóügyi szóvivője, Kis Péter András elárulta: a kiemelt ellenőrzéseket január 28. és február 1. között hajtják végre a hatóság munkatársai az V., a VI. és a VII. kerület egyes helyszínein.

A revizorok főként arra kíváncsiak, hogy az érintett gazdasági szereplők megfelelően átadják-e a nyugtát, a számlát vevőiknek.

Azt is vizsgálják, hogy a helyi vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, az előírások szerint használják-e online pénztárgépüket, illetve lerótták-e az úgynevezett turizmusfejlesztési hozzájárulást.

A hatóság számításba veszi a NAV múlt nyári razziájának eredményét is, ahol a bulinegyedben minden negyedik vállalkozásnál derült fény szabálytalanságra. A júniusi akció során még a megyei igazgatóságoktól is irányítottak át hivatalnokokat és pénzügyőröket a fővárosba, az ellenőrzésekben a több száz NAV-os mellett más hatóságok szakemberei is részt vettek – emlékeztetett a lap.

Az adóhivatal a tavalyi és az idei ellenőrzést is előre meghirdette az adótraffipax nevű hivatalos tájékoztatási felületén.

Az ellenőrzés idején nyáron igencsak megugrott a nyugtaszám és a bevétel a bulinegyedben: egyes vállalkozásoknak háromszorosára nőtt a bevétele,

de akadt olyan bár is, amely a korábbi heti átlagos egymilliós forgalmához képest 14 millió forint bevételt rögzített a razzia idején. Az ellenőrzések végeztével azonban újra visszaestek a bevallott számok.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt