Komoly konfliktus körvonalazódik az ÁSZ és két ellenzéki párt között

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a törvényi előírások alapján ellenőrzést végzett a Párbeszédnél és a Momentumnál, a szervezet a kampányköltésekkel kapcsolatos elszámolásra volt kíváncsi - közölte az InfoRádióval Holmann Magdolna, az ÁSZ főtitkára.

"A két párt a költségvetési támogatás és a kampányköltések mértéke tekintetében nem elszámoltatható"

- jelentette ki Holmann Magdolna. "Az elszámoltathatóság hiánya vetette fel azt, hogy a pártok esetében a működésükhöz kapott költségvetési támogatások felhasználása során nem biztosítottak a törvényi gazdálkodás feltételei; felmerült a közpénz rendeltetésellenes használatának a veszélye" - tette hozzá.

Két szálon fut az ügy

Holmann a részletekbe menve elmondta, a számviteli törvény és a kampánytörvény, valamint a párttörvény sérülhetett a két párt működése során.

"A kampánytevékenységre vonatkozó ellenőrzésünk lezárult, nyilvánosságra hoztuk az ezzel kapcsolatos jelentésünket. Ennek a következménye kettő szálon fut.

Az egyik szál, ami kimondottan a kampánytevékenységhez kapcsolódik, e tekintetben fordultunk az ügyészéghez.

A másik pedig az, hogy a párt a törvényes keretek között működjön. Ezért vagyonmegóvó intézkedés keretében a költségvetési támogatás folyósításának a felfüggesztését kezdeményeztük" - világított rá, elmondva még, hogy a követelmények teljesülése esetén a felfüggesztést visszavonhatják: dokumentumokat kell megküldeni az ÁSZ-nak.

Hol vannak a dokumentumok?

Holmann Magdolna szerint az ÁSZ azt kifogásolja, hogy két párt nem küldött meg bizonyos dokumentumokat (amelyek bemutatnák, hogy a közpénzek törvényes elköltésének feltételei megvannak). A két párt azt állítja, hogy már korábban elküldték a szükséges dokumentumokat a számvevőszéknek, az ÁSZ-főtitkár szerint viszont nem küldték el őket, mivel nem is voltak együttműködőek.

"Mi elküldtük azt az adatbekérő leveleket az összes párthoz, amelyek alapján az ellenőrzést lefolytatjuk. Ez a két párt nem volt együttműködő, ők nem adtak dokumentumokat, a bejegyzett székhelyükön az elérhetőséget nem biztosították. Miután elindítottuk az eljárást, utána már elérhetőek voltak, át tudtuk adni nekik a jelentéstervezetet, ezért akkor azt a vagyonmegóvó intézkedést, a támogatás folyósítását felfüggesztettük. De nem tudták igazolni, hogy betartják a törvényi előírásokat - ahogy az a jelentésünkben is szerepel -, ez továbbra is fennáll."

A Momentum szerint szó sincs arról, hogy bármit titkolnának, bizonyítani is hajlandóak tisztaságukat a pártnál. Hajnal Miklós elnökségi tag az InfoRádiónak kijelentette,

két hónapja elküldték a számvevőszéknek azt a tételes listát, amit a honlapjukra is kitettek más pártokkal ellentétben, a küldeményről pedig tértivevényes igazolásuk van. Innentől kezdve politikai támadásnak tartják az ÁSZ fellépését.

"Szándékosan görgetnek olyan akadályokat a Momentum útjába, amelyek révén az ÁSZ maga lehetetleníti el, hogy elszámoljunk felé a kampánypénzekkel" - nyomatékosította Hajnal. Azt is elmondta, hogy többféle csatornán is próbálkoztak a kommunikációval a számvevőszékkel, de elutasító, lekezelő válasszal vagy annak hiányával találkoznak.

"Ez a történet végső soron nem rólunk szól, hanem mindenkiről, akit a hatóságok zaklatnak.

Az ellenzéki pártok ilyen módú zaklatása az a kommunista diktatúrák módszere volt, Orbán Viktor büszke lehet rá, hogy Kádár Jánostól és Rákosi Mátyástól tanul" - tette még hozzá.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Momentumnál a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználása, a kampányköltések mértékére előírt korlátozás betartása, valamint a választások tisztaságát szolgáló finanszírozási tilalmak érvényre juttatása nem volt átlátható és elszámoltatható.

Ezeket a Momentum szerint semmivel nem lehet bizonyítani, hisz a számvevőszéknél állítják, a Momentum nem volt elérhető, ezért nem tudtak lefolytatni valós vizsgálatot. "Mi pont azt mondjuk, hogy elérhetőek vagyunk és állunk egy valós vizsgálat elébe. Minden sejtetés ellen vannak bizonyítékaink, megvannak a számláink mindenről, jöjjön ki az ÁSZ hozzánk."

A párt vizsgálja az érdekeik védelmére megfelelő jogi lehetőségeket. A Momentum 2019 első féléves állami támogatása mintegy 22 millió forint lenne, amit közösségi adományokból igyekeznek pótolni.

Párbeszéd: ez egy politikai nyilatkozat, nem egy objektív jelentés

A számvevőszék szerint a Párbeszéd az ÁSZ felé fennálló közreműködési kötelezettségét nem teljesítette. A párt nem bocsátott adatot az ellenőrzés rendelkezésére, ezért a kampányköltésekre törvényben előírt, jelöltenkénti legfeljebb 5 millió forintos korlátozás betartása, valamint a tiltott vagyoni hozzájárulások elfogadása a Párbeszédnél nem volt átlátható és elszámoltatható. A párt nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi előírásokat, a számviteli, a kampány- és a párttörvény tekintetében. Mindez az ÁSZ szerint felveti, hogy nincsenek valós számlák és teljesítés a párt közzétett elszámolása mögött, továbbá, a Párbeszéd túllépte a törvényben meghatározott finanszírozási korlátozást és ezzel tisztességtelen előnyhöz jutott a választásokon. Felmerül továbbá, hogy a Párbeszéd olyan tiltott hazai vagy külföldi támogatásokból is finanszírozta a kampányát, amely a párttörvényben rögzített tilalomba ütközik - tudatták korábban.

A pártnál azt mondják, nem használtak közpénzt, a kampányra költött összegek saját forrásból és adományból származtak, erről megvannak a számláik. "Nem igaz, hogy az ÁSZ lezárta az ellenőrzését, hiszen el sem kezdte. Legutóbb december 10-én szolgáltattunk adatot, elvittük az összes számlát, kivonatot, minden iratot, amit egy ilyen ellenőrzés során le kell adni. A számvevőszék felé továbbra is nyitottak vagyunk, szeretnénk, ha a leadott számlákat ellenőriznék, kérjük őket, hogy végezzék a dolgukat, működjenek együtt, addig ne tegyenek semmilyen megállapítást" - mondta Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója az InfoRádiónak.

Ezt a kérést egyébként december 10-én hivatalos formában is megküldték az ÁSZ felé - tette hozzá a pártigazgató. Hozzátette: az ÁSZ is megállapította, hogy a Párbeszéd nem részesült központi költségvetési támogatásban a 2018-as évi országgyűlési képviselőválasztási kampányra. Nem vettek igénybe tiltott támogatást sem - mondta a pártigazgató. "Nem is tudom, hogy tudnak ilyen kijelentéseket tenni az ÁSZ-nál, ha nem nézték át az iratokat. Az ÁSZ politikainyilatkozat-szerű jelentést adott ki, amiben olyan büntetőjogi kereteket tárgyal, amelyeknek semmi köze a valósághoz, és olyan feltételezésekbe megy bele, amely egészen elképesztő. Teszi mindezt úgy, hogy a párt nem használt a kampányra költségvetési támogatást, ami költöttünk, az adományból és a párt saját forrásából származott, ezek forrása teljesen egyértelmű, kivonatokkal, iratokkal bizonyítottuk. De ők is azt írják, hogy a gyanút felvetheti, ezért mondtam, hogy ez inkább egy politikai nyilatkozat, mint egy objektív jelentés".