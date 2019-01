Búvárok keresik a Dunába lőtt zsidó áldozatok maradványit Budapesten

A nyilasok 1944 telén több ezer zsidót lőttek bele a Dunába a folyó budapesti szakaszán, a Margit híd és a Lánchíd között. 67 évvel később, a Margit híd 2011-es felújításakor a medret tisztító búvárok emberi csontokat, cipőket és ruhafoszlányokat hoztak a felszínre. A 15-20 személyhez tartozó maradványokat a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetében, valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet Budapesti Orvosszakértői Intézetében is megvizsgálták.

Nem tudták biztosan megmondani, hogy a kivégzett zsidók csontjait találták-e meg, de valószínűsítették, hogy igen, mert lőtt sebeket is felfedeztek rajtuk, az áldozatok között nők, férfiak és gyerekek is voltak, sőt többen rokonságban álltak egymással. Mindazonáltal a szakértőknek azt is figyelembe kellett venniük, hogy a németek 1944 november 4-én - valószínűleg véletlenül - felrobbantották a korábban aláaknázott Margit-hidat, aminek következtében legalább száz, de az is lehet, hogy hatszáz holttest zuhant a Dunába.

Az InfoRádiónak nyilatkozó búvárrégész, Tóth János Attila szerint jóformán lehetetlen azonosítani az áldozatokat.

A zsidó vallás előírásai szerint a holttesteket minél hamarabb el kell temetni, a 2011-ben megtalált áldozatok származásának bizonytalansága azonban évekig tartó vitát robbantott ki, ezért az újratemetést csak 2016 április 15-én tartották meg a Kozma utcai zsidó temetőben. A Mazsihisz által szervezett neológ zsidó szertartáson egy katolikus és egy református püspök is beszédet mondott.

Ezt követően a téma évekig lekerült a nyilvánosság napirendjéről.

Jair Lapid magyar származású izraeli politikus ugyan megpróbálta rávenni a magyar kormányt a kutatás folytatására, de nem járt sikerrel. A meggyilkolt zsidók hozzátartozói azonban felkértek egy izraeli kutatóegységet, hogy hozzák fel a folyóban lévő maradványokat.

A ZAKA International Rescue Unit egy 1995-ben alapított, adományokból fenntartott civil szervezet, amelynek tagjai között speciálisan képzett búvárok is vannak. Az ő munkájukhoz kért segítséget David Lau izraeli főrabbi 2018 július 19-én Jeruzsálemben a magyar miniszterelnöktől, Orbán Viktor pedig Köves Slomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség elnökét bízta meg a közvetítői feladattal.

Köves Slomó az InfoRádiónak elmondta: feldata elsősorban az izraeli szakemberek és a magyar hatóságok közötti kapcsolatfelvétel segítése volt.

Az új kutatást Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára jelentette be január 13-én Jeruzsálemben, ahol David Lau mellett Jichák Vaknin izraeli vallásügyi miniszterrel is tárgyalt.

Ugyanazom a napon a Zaka három szakembere megérkezett Budapestre és kedden megkezdte a Duna műszeres átvizsgálását. Egy túlélő mutatta meg nekik, hogy a nyilasok pontosan hol lőtték bele a folyóba az újlipótvárosi gettó védett házaiból kiterelt zsidókat.

A Zaka megjelenésével egyidőben, de attól függetlenül magánlátogatáson Magyarországon járt Arijeh Deri izraeli belügyminiszter, aki találkozott magyar kollégájával, Pintér Sándorral. Beszélt vele az akcióról, utána pedig írt róla a Twitteren. Ennek köszönhetően hozhatta nyilvánosságra a hírt először a kibic.hu, utána pedig a BBC és a Reuters.

Sajtóértesülések szerint a Dunából kiemelendő maradványokat Izraelbe szállítják, és ott temetik el. Köves Slomó ezt nem erősítette meg. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség elnöke az InfoRádiónak azt mondta,

nincs még döntés arról, hogy miként történik az azonosítás és az újratemetés, így korai még erről beszélni. Az biztos, hogy mindenki azt szeretné, hogy ezeknek az áldozatoknak a végső tiszteletet meg tudjuk adni.

A magyar Belügyminisztérium közleményben tudatta, hogy mindern segítséget megad a kutatáshoz, aminek költségeit egyébként az InfoRádió értesülése szerint izraeli magánadományokból fedezik, és a munkában csak izraeliek vesznek részt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd