Újabb támadás a vízórák ellen

A szokatlanul meleg és hosszan elhúzódó ősz sok ingatlantulajdonos éberségét elaltatta, és a folyamatos figyelmeztetések ellenére is folyamatosan érkeznek bejelentések elfagyott mérőkről – közölte a Fővárosi Vízművek. Bár a korábbi évekhez képest egyelőre kevesebb vízórát kellett a cég munkatársainak a fagy okozta sérülés miatt cserélniük, de az igazi hideg még csak most köszönt be.

Aki tehát még nem tette meg, minél előbb ellenőrizze, hogy az elmúlt napok erős széllel kísért, fagypont alatti időjárása nem okozott-e kárt a vízórában vagy esetleg a kerti csapban, vezetékben, és gyorsan helyezze biztonságba azokat. Ha pedig megtörtént a baj, az elfagyott mérők esetében hívja a Fővárosi Vízművek Vízvonalát, kerti csap vagy vezeték fagyásakor, törésekor forduljon szakemberhez.

A közlemény emlékeztet, a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, mint ahogy a fagy elleni elmulasztott védelemből eredő meghibásodáskor a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie.

A vízmérők, csövek és egyéb szerelvények elfagyása jelentős költségeket és váratlan kellemetlenségeket okozhat a háztartásoknak.

A cég szerint az utolsó percekben vagyunk, hogy megtegyük a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. A hideg hatására eltört vezetéken keresztül ugyanis egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának.

A másik veszély, hogy az elfagyott vezetékben jégdugó keletkezik, aminek eredménye a vízhiány az ingatlanban.

A Vízművek azt tanácsolja, a tavasz beköszöntéig rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, aminek a hőszigeteléséről is érdemes idejében gondoskodni.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén a vízóra elfagyása esetén munkatársak a Vízvonal 06-1 247 7777-es telefonszámán fogadják bejelentésüket.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt