Új fegyvereket kaptak a NAV nyomozói

Leopold Róbertet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szóvivője az InfoRádiónak elmondta ebből az összegből

248 maroklőfegyvert, különféle alkatrészeket és 200 paprikaspray-t szereztek be.

Mint mondta, ezekre az eszközökre azért van szükség, mert a NAV-nál hivatásos állományú pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók is szolgálatot teljesítenek, egy-egy bűncselekmény felderítésénél pedig olyan bűnözők is a célkeresztjükbe kerülnek, akiknek van fegyvere, például olyan cigarettacsempész bandák, kerülhetnek a látókörükbe, amelyeknek tagjai nem riadnak vissza attól, hogy az üzletüket akár fegyverrel is megvédjék, és ilyenkor a NAV nyomozóinak védekezniük kell.

Leopold Róbert arról is beszélt, hogy bár

az elmúlt években szerencsére nem kellett fegyvert használniuk a NAV pénzügyi nyomozóinak, a lehetőséget nem lehet kizárni.

Arra kérdésre, felmerült-e, hogy esetleg a hamarosan induló magyarországi fegyvergyártás termékeiből szerezzen be fegyvert a NAV, Leopold Róbert azt mondta, hogy náluk más típusok vannak rendszeresítve, így egyelőre ez a beszerzés ezeknek a típusoknak a bővítésére, alkatrészellátására vonatkozott. Arról, hogy ebben a későbbiekben lesz-e változás, nincs információ - mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai szóvivője.

A hónap elején több mint tízezer, cseh licence lapján Magyarországon összeszerelt fegyver került a Magyar Honvédséghez.

P-07 és P-09 típusú pisztolyokról, BREN 2 típusú gépkarabélyokról és SCORPION EVO 3 típusú géppisztolyokról van szó, melyeknek első darabjait ünnepélyes keretek között adták át a budapesti Petőfi-laktanyában, elsőként a katonai rendészeknek.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter akkor a hazai hadiipar újraindítása terén is mérföldkőnek nevezte az eseményt, mert mint mondta, a most elkészült több mint tízezer fegyver már a magyar hadiipar terméke, összeszerelésük már Magyarországon történt. Benkő Tibor akkor azt is bejelentette, hogy hamarosan megérkeznek azok a gépsorok, amelyekkel a teljes gyártást Magyarországon végzik majd. Mindemellett a jövőben a lőszer- és lőporgyártás elindítását is tervezik. Minderről itt írtunk bővebben.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs