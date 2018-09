Elemzők: a néppárti frakció jövője és a magyar kulturális helyzet foglalkoztatja a Fideszt

Van egy olyan elégedetlen réteg az Európai Parlament néppárti frakciójában, akik szívesen látnák Orbán Viktor a tömörülésen kívül – nyilatkozta Pulai András az InfoRádiónak. A Publicus Intézet igazgatója hozzátette: ezt a magyar miniszterelnök is érzi, ezért sokat tesz azért, hogy ez ne következzen be. "Látszik, hogy sok európai politikussal találkozik. De készül B terv is, ami egy inkább bevándorlásellenes, a déli országokra fókuszáló frakció".

Pulai András elmondta azt is: a magyar miniszterelnök a zárt körű találkozón felhívta a figyelmet arra, hogy túlságosan nagy a baloldali és a liberális fölény a kultúra területén, és a Fidesz nem tudja uralni a kulturális kánont. "A Fidesz hosszútávú beágyazottsága nem elég mély ezen a területen. Orbán Viktor zöld utat adott egy olyan kultúrharcra, amit általában sötét füstös szobákban, zárt ajtók mögött szoktak lerenezni".

A politológus hozzátette:

az, hogy a kultúrharc most előtérbe került, annak az is lehet az oka, hogy elterelje a figyelmet a még ennél is fontosabb – például az egészségügyi vagy oktatási – kérdésekről.

Kiszelly Zoltán: a kulturális kérdések hosszabb távon fontosabbak

Hosszútávon a kulturális kérdések fontosabbak a kormányak, mint a rövidebb távú európai választások – nyilatkozta Kiszelly Zoltán politológus. A harmadik kétharmados győzelem után úgy érzi a kormány, hogy felhatalmazást kapott arra is, hogy a magyar társadalom értékeit is átgondolja – mondta el az InfoRádiónak. "A párt a kommunizmus 40, és a zűrös átmenet 20 éve után az Isten, haza, család, nemzet fogalmakat rehabilitálja. Ez egy olyan jobboldali ajánlat a magyar társadalomnak, amit a legtöbben el tudnak fogadni. Ez egyben egy verseny is, hiszen a globális, kozmopolita, mondén értékek is jelen vannak, ami nagyon helyes".

A politológus szerint az európai uniós választás egy rövid távú projekt a Fidesznek. "Itt is a migráció a meghatározó téma, ez uralja a napirendet, és ez egy olyan téma, amiben a Fidesz számít piacvezetőnek az európai politikai piacon".

Kiszelly Zoltán hozzátette: a magyar miniszterelnök érintőlegesen beszélt az egészségügyről is, kiemelve a létszámhiány problémáját ebben a szektorban.

Nyitókép: Varga György