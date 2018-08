Javított a Fidesz, nem mozdul az ellenzék

Az ezer felnőtt választókorú megkérdezésévek készült kutatás alapján a választások óta folyamatosan 33 százaléknyian támogatták a pártot, most 35 százalék sorakozik fel mögéjük. A Jobbik akárcsak júliusban, most is 10 százalékos.

Az MSZP is tartja szavazótáborának méretét, 6 százalékon. A DK a legutóbb 5, most 4 százalékot ért el. Az LMP-nek változatlan a támogatottsága, a választókorúak 3 százalékára számíthat. Ugyanekkora a Kétfarkú Kutyapárt tábora is, míg a Momentum 2, a Párbeszéd 1 százalékos. A pártnélküliek aránya 35 százalék.

A biztos pártválasztók körében

a Fidesz-KDNP 56 százalékos,

A Jobbik 14 százalékos,

az MSZP-nek 10 százalékos,

a Demokratikus Koalíció 7 százalékos,

az LMP 5 százalékos

A Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékos,

a Párbeszéd 2 százalékos,

a Momentum 2 százalékos

támogatottsággal bír.

Nyitókép: Kovács Attila