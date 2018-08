A fura nevű Gofcsi a legjobb strandétel az évben

Az idei versenynek több újdonsága is volt. A díjat alapító Balatoni Kör úgy döntött, hogy Nagy-Golyán Nikolett (Kalóz bisztrók) és Bezerics Dániel (Paletta bisztrók), akik a korábbi években rendre megnyerték a versenyt, ezúttal inkább a zsűriben vegyenek részt a gasztro újságíró zsűri mellett, így a Balatoni Kör tagjai idén nem indulhattak a versenyen – írja a hirbalaton.hu.

Az erős mezőnyben

az Év Strandétele díjat idén a Gofcsi fantázianevű gofrisütőben kisütött tócsni nyerte. Megálmodója, Szikra Gabi szerint a dödöllére is emlékeztet a tészta alap,

ami az egyik legfontosabb hagyományos zalai-somogyi étel.

1290 forintba kerül a két szelet újfajta krumplis gofri, rá tejfölhab, szárított paradicsom, ementáli és ráolvadó kecskesajt, pirított vöröshagyma és lila hagyma kerül. Kacsapörc feltéttel is lehet kérni. A Konyhám tavaly az év felfedezettje díjat hozta el a balatonfenyvesi strandra, Tortizza nevű ételükkel. Idén már sokkal több helyi alapanyaggal dolgoznak és terveik szerint télen Fonyódra költöznének A Téli Konyhám néven, amivel első ízben négy évszakos BeachFood hellyé válhatnak.

Idén az Év Felfedezettje a zamárdi strandra hawaii idillt varázsoló Tiki Beach Bisztró lett,

akik velős pirítóssal neveztek, de nyári ételük a görögdinnyés gazpacho és italválasztékuk is lehengerlő a szervezők közleménye szerint.

Sorra nyílnak a minőség iránt elkötelezett új helyek a tóparton és már a retro, illetve nem újhullámos büfé kategóriából is döntőbe került egy hely, a balatonmáriai Fröccsterasz és Strandgrill Erika, akik az egyik legnagyobb strandklasszikust újragondoló Lángos nuggets-szal neveztek.

A verseny előválogatását idén is a We Love Balaton portál végezte, a végső döntést pedig három gasztro-újságíróból (Magyar Konyha, Index, We Love Balaton) és a Balatoni Kör tagokból álló szakmai zsűri hozta meg.

Az üdülőrégió ismert borászaiból és vendéglátósaiból álló Balatoni Kör célja az Év Strandétele díjjal az volt, hogy ebben a kategóriában is legyen valamilyen szakmai elismerés és erősödjön a verseny. Másik fő törekvésük a tájidegen elemek helyett

balatoni alapanyagok népszerűsítése a büfékben, ami nemcsak egészségesebb és gasztronómiailag magasabb minőség, de gazdaságilag is sokkal kedvezőbb a régiónak,

ha a helyi termelőket részesítjük előnyben.

Nyitókép: Balatoni Kör