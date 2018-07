Július utolsó hetében kezdték meg a munkát a Pilisi Parkerdő területén található, budapesti Kis-Hárs-hegyen, ahol az erdőgazdaság szakemberei a Makovecz Imre Alapítvány munkatársai és a Budapesti Műszaki Egyetem építészhallgatói segítségével újítják fel az 1983-ban épített Makovecz Imre-kilátót - írja a parkerdo.hu.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az InfoRádiónak azt mondta, hogy Makovecz Imre 1980-as évek elején dolgozott a Pilisi Parkerdő főépítészeként, és

nagyban hozzájárult a főváros környéki kirándulóerdők arculatának kialakításához.

A munkában a Budapesti Műszaki Egyetem nyári gyakorlaton lévő hallgatói is részt vesznek, akik a „Szerves építészet” tantárgy keretében a gyakorlatban is megismerkednek a legendás építész munkásságával. Az építészhallgatók egyben a Makovecz Imre Alapítvány és a Kós Károly Egyesülés nyári gyakorlaton lévő ösztöndíjasai is.

A kettős csavarvonal formájú, fagerendákból álló, hat méter magas építményen először visszabontják a korlátokat, majd megerősítik a központi vastengelyen nyugvó tartószerkezetet. Ezt követően a korábbinál biztonságosabb formában, stabilabb korlátot építenek a lépcsősorra, és a kilátó tetejére. Megújulnak a kilátóhoz vezető lépcsőfokok és a szomszédos tűzrakóhely is, valamint új padok és asztalok kerülnek a pihenőhelyre.

A Makovecz Imre-kilátó felújítása legalább egy hónapot vesz igénybe, de

az őszi kiránduló szezonban már újra várja a látogatókat.

Makovecz-kilátó A kilátót az 1980-as évek elején tervezte a hazai organikus építészet legnagyobb alakjának számító Makovecz Imre, aki abban az időszakban a Pilisi Parkerdő főépítészeként nagyban hozzájárult a főváros környéki kirándulóerdők arculatának kialakításához. Több építészeti kuriózumnak számító erdei létesítmény kötődik a nevéhez, mint például a visegrádi mogyoró-hegyi Erdei Művelődés Háza, ugyanitt a Mócsai-tanya, vagy a kirándulóközpont és a táborhely épületei, de említhetjük a dobogókői síházat is. A neves építész örökségét gondozó Makovecz Imre Alapítvány éppen ezért kereste a kapcsolatot a Pilisi Parkerdővel, és ajánlotta fel segítségét az építmények felmérésében, szükség szerinti felújításában. Ősztől a kilátó része lesz a Makovecz Imre Alapítvány által kialakított Makovecz-túraútvonalnak, amely mentén táblákon ismertetik a neves építész munkásságának egyes fejezeteit. A túraútvonalak itt találhatóak meg.

Nyitókép: parkerdő.hu