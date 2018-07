Egyre több magyar termék a honvédségnél - lapszemle

A Magyar Idők a honvédelmi miniszterrel közölt interjút. Benkő Tibor szerint Magyarország meg tudja teremteni az alapot ahhoz, hogy a legmodernebb technikát használva szolgálják hazájukat a honvédek. A tárcavezető a lapnak arról is beszélt, hogy a hadsereget minél nagyobb arányban itthon gyártott és összeszerelt termékekkel kívánják felszerelni.

A Népszava cikke szerint nem meglepő, hogy a fideszes önkormányzatok sorra záratják be a romkocsmákat, mivel a lap szerint az odalátogató fiatalokat a rendszer ellenségének bélyegzik. A bezárásokkal viszont a zenei sokszínűség is csökken, ami az úgynevezett buliturizmusnak is árt. Ami történik, az kultúrharc része, és már annak is örülni kell, ha egy klub megszűnése mögött nem ideológia, hanem haszonszerzés áll – írja a Népszava.

A Világgazdaság arról számol be, hogy Sutka László lesz a Pick Szeged Zrt. új megbízott vezérigazgatója, miután Nagy Endre távozott a posztról. A volt vezérigazgató saját kezdeményezésére, a többi között személyes jellegű okok miatt mondott le, az év hátralevő részében döntenek arról, hogy folytatódik-e vele az együttműködés és ha igen, milyen formában.

A Portfolio szerint a nagy melegben világszerte megugrott az áramfogyasztás, elsősorban a légkondicionáló berendezések fokozott igénybevétele miatt. A növekvő kereslet a villamos energia árát számos országban rekord magasságba küldte, az ellátás biztosítása érdekében pedig nem egy kormánynak korábbi elveivel ellentétes döntéseket kellett hoznia. Japánban például a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset után bezárt reaktorokat fokozott ütemben indította újra a kormány, hogy a kínálat lépést tudjon tartani a villamosenergia-kereslet erősödésével.

A Pénzcentrum arról ír, hogy egyre nagyobb gondot jelent a gazdaság minden ágazatában a szakképzett munkaerő hiánya, az építőipar különösen nehéz helyzetben van. A portálnak két Németországban élő, a területen dolgozó fiatal nyilatkozott, mindketten jóval többet keresnek a hazai bérüknél, egyikük havonta 844 és 900 ezer forintnak megfelelő összeget visz haza.

A Magyar Idők beszámolója szerint lassan véget ér az aratás, de nem lehetnek elégedettek a gazdák, mivel árpából, búzából és rozsból is kevesebb termett idén. A lap szerint a kalászosok mellett az ipari felhasználásra szánt zöldborsóból is kevesebb termett, és a kajszi- és őszibarackkal foglalkozó gazdák is csökkenő mennyiségről adhatnak számot.