Két népszavazást sürget az MSZP a közpénzek védelmében

10 kérdésből álló kérdéscsomagot nyújtott be az MSZP, amely két részre bomlik, az egyik a törvény előtti egyenlőséghez, a másik pedig a sajtószabadsághoz, és a cenzúra eltörléséhez kapcsolódik - fogalmazott Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese.

"Az európai ügyészség tekintetében azt gondoljuk, hogy

minden magyar adófizető polgár tudja, hogy minden forint, amit a kormányközeli oligarchák, vagy bármilyen Fidesz közeli vállalkozók oda lapátolnak a közös Uniós pénzből, azt az ő zsebéből lopják ki.

Nem látjuk továbbra sem, hogy a magyar ügyészség, vagy rendőrség ebben a tekintetben végezné a dolgát" - hangsúlyozta a frakcióvezető-helyettes. Elmondta azt is, hogy Pintér Sándor gyakorlatilag beismerte, hogy az Elios-ügyben semmit nem csináltak a hatóságok.

Kormányzati reklámköltségek megregulázása

Az MSZP másik javaslata szerint az irgalmatlan kormányzati kommunikációs költéseket és reklámköltéseket igazságosan kellene elosztani, azaz a nézettség, a hallgatottság és az olvasottság arányában.

"Azt szeretnénk, ha erről törvény születne, és az garantálja, hogy

nem haverok, és nem Fideszes oligarchák tulajdonában lévő médiavállalkozások kapják csak az egyébként most már lassan 100 milliárdra rúgó kormányzati költéseket"

- jegyezte meg Harangozó Tamás.

Az MSZP rutinos népszavazást kezdeményező

Az MSZP egy évet végigharcolt már a vasárnapi boltzár kapcsán, tudja milyen az amikor a választási bizottság politikai alapon elutasít egy kérdést. Azt is tudja, hogy milyen amikor új intézményeket is bevezetnek, csakhogy az ember ne tudjon sikeresen népszavazást kezdeményezni - mondta a frakcióvezető-helyettes.

Hozzátette azt is, hogy mindezek ellenére mégis kitartottak, végigcsinálták, és a végeredmény csak az lett, hogy eltörölték a vasárnapi boltzárat, mert az emberek többsége az MSZP-vel értett egyet.

"Most is azért nyújtjuk be a kérdéseinket, mert meggyőződésünk, hogy az emberek döntő többsége ezekkel is egyetért, és azt szeretnénk, ha ők dönthetnének a magyar országgyűlés, illetve a magyar kormány helyett, és ezt végig is fogjuk vinni" - emelte ki Harangozó Tamás.

"Vérszegény kezdeményezés"

Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője szerint viszont ezek a témák nem olyan húsba-vágók, amellyel rengeteg embert lehetne megszólítani.

Az emberek nagy része nem érti, hogy mi az az európai ügyészség, és a reklámköltségek témája is elég távol áll tőlük, ezért nem is tudnak kiállni mellette

- tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Nem biztos, hogy át fog menni a nemzeti választási bíróság, illetve az alkotmánybíróság szűrőjén ez a kezdeményezés. Az új elnök pár hónapos türelmi időt kapott, hogy tudja-e növelni a szocialista párt népszerűségét, és most ezzel próbálkozik, de ez vérszegény kezdeményezés - vélekedett az elemző.

Tóth Bertalan a népszavazásról Az MSZP elnöke szerint az európai ügyészséghez történő csatlakozásától "úgy irtózik a Fidesz, mint a tömjénfüsttől". Látni, hogy az uniós pénzek "kézen-közön" hogy tűnnek el és bármilyen lépést, feljelentést tesznek ez ellen, a magyar ügyészség "füle botját" sem mozdítja. Az MSZP elnöke a másik népszavazási kezdeményezésükről szólva azt mondta, több tízmilliárd forintot költenek el kormányzati kommunikációra úgy, hogy a hasznát a fideszes baráti kör élvezi, népszavazási kezdeményezésük ezért azt szeretné elérni, hogy az erre fordított pénzt "nézettség és olvasottság szerint kelljen felhasználni", azaz azok a médiumok is részesedjenek belőle, amelyeknek sokkal magasabb a nézettsége, illetve olvasottsága, mint a Fideszhez közeli lapoknak.

Nyitókép: Facebook / Harangozó Tamás