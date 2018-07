Sneider: új alapokon politizál a Jobbik szeptembertől

Sneider Tamás azt mondta, az elmúlt hetekben arra hívta fel a figyelmet a Jobbik vezető testületeiben, hogy bár összességében úgy néz ki, változatlan, amit a Fidesz csinál, valójában átlépett egy szintet az országgyűlési választás utáni törvényhozásával, az új kihívásokra pedig új módszerekkel kell válaszolni.

Közölte, új politikai helyzet állt elő, amelyben azért is nagyobb a felelősségük, mint korábban, mert közvélemény-kutatások szerint ha most tartanák a voksolást, akkor egyedüli nagy ellenzéki pártként csak a Jobbik kerülne be a parlamentbe.

A választás óta a Fidesz egyrészt politikai, másrészt gazdasági törvényeket alkotott -tette hozzá Sneider Tamás. Az előbbiek közül kiemelte a gyülekezési jog átalakítását, valamint a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) juttatott kutatási pénzek átcsoportosítását. Az intézkedések azt mutatják, hogy

az utóbbi hónapokban nem csupán folytatódott, de szintet is lépett a "szabadságjogoknak az elmúlt nyolc évben már megszokott szűkítése",

ami semmiképpen sem örömteli - hangoztatta.

Úgy fogalmazott: az új gyülekezési törvény "orwelli állapotokat tükröz", megszorításai miatt "a gondolatrendőrségnek is meg kell alakulnia". Az MTA-tól történő forráselvétel pedig szerinte azt mutatja, hogy beszűkül az innováció. Megjegyezte, hogy bár sok tudományos témával ő sem ért egyet, fontosnak tartja a kutatás sokszínűségét. Az intézkedés Magyarország leszakadását eredményezi majd az elkövetkező időszakban - jelentette ki.

A gazdasági jellegű jogszabályok közül Sneider Tamás a cafeteriát átalakító, valamint az 55 év felettiek foglalkoztatására vonatkozó kedvezményt eltörlő rendelkezést emelte ki. Előbbiről azt mondta, hogy jövőre akár csaknem 100 ezer forinttal is rosszabbul járhatnak a dolgozók. A másik intézkedéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Fidesz embertelenül viszonyul a fizikai munkát végző 55-60 éves férfiakhoz. Megjegyezte, ők teszik ki az 52 ezer forintos bérhez jutó közmunkások jelentős tömegét.

A Jobbik elnöke mind a politikai, mind a gazdasági törvényhozás folyamatát negatívnak értékelte.

Tiltakozások jöhetnek ősztől?

Úgy vélekedett, hogy komoly elégedetlenségi hullámmal járhat a gazdasági válság, amely a választás után állt elő, "hiszen előtte nem volt, csak azóta létezik".

Egyre több háborgó csoport lesz, és a kormányzat épp azt akarja elérni, hogy akár fizikai erőszakkal is könnyedén megakadályozhassa a valószínűleg már ősztől induló tiltakozásokat

- jelentette ki Sneider Tamás.

Fontosabbak lesznek a szabadságjogok

Arra a kérdésre, milyen irányban újul meg a Jobbik, a pártelnök azt mondta: továbbra is "szociális nemzeti néppártot" akarnak építeni, az irányvonal tehát marad, de valószínűleg sokkal fontosabbak lesznek a szabadságjogok. Az új stratégiát kongresszuson hirdetik majd meg az új stratégiát.

Hozzátette, jól látszik, hogy az Országgyűlésben nincs túl sok lehetősége az ellenzéknek. Szerinte személyes megjelenéssel kell biztosítani a lakosság szélesebb körű tájékoztatását, és tisztábban, közérthetőbben kell fogalmazni.

Arra a kérdésre, igaz-e, hogy Kulcsár Gergely regionális igazgatói poszthoz jutott a Jobbikban, Sneider Tamás közölte: erről a pártigazgatót kell megkérdezni, ő dönt az ilyen ügyekben. Kulcsár Gergely már évekkel ezelőtt megbánta kifogásolt tetteit, és büntetést is kapott a Jobbikon belül - jegyezte meg.

