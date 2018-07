Megemelik a csokot az ötezer fő alatti településeken

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón pontos összegről még nem beszélt, de úgy fogalmazott, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) jelentős összegű emelését tervezi a kormány az ötezer fő alatti településeken.

Ma ennyi a csok A családi otthonteremtési kedvezmény összege ma 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjed attól függően, hány gyermek után és milyen lakáshoz veszi fel valaki a vissza nem térítendő támogatást.



Gulyás Gergely bejelentése szerint a legkisebb, 5000 fő alatti településeken ezeknél magasabb támogatási összegre számíthatnak jövőre az új otthonba költöző családok.



Korábban Lázár János és Varga Mihály is utalt ilyen tervekre, konkrétumok említése nélkül.

Mint mondta, ha minden rendben lesz,

a költségvetési tartalék jelentős része a Modern Falvak programra mehet jövőre.

A tartalékról a Kormányinfó elején beszélt a miniszter, amikor a biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a parlamentben múlt pénteken elfogadott 2019-es büdzsét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetközi környezetben látnak kockázatokat,

ezért lett minden korábbinál nagyobb, mintegy 360 milliárd forintos a tartalék.

Ehhez csak akkor nyúl hozzá a kormány jövőre, ha biztosítva látja a költségvetési egyensúlyt. Gulyás Gergely ugyanakkor megerősítette, hogy jövőre 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó és nő a kétgyermekes családok adókedvezménye.

Januártól csökkenhet a szocho

Korábban az időpont még nem volt biztos, ehhez ugyanis módosítani kell a 2016-ban kötött bérmegállapodást, amely a jövő év első negyedévének reálkereseti adataihoz köti a szociális hozzájárulási adó jövőre tervezett mérséklését. A bérmegállapodásban foglalt módszertan szerint akkor csökkenhet tovább a munkaadói teher, ha 2018 első negyedévéhez képest 2019 első negyedévének végére 6 százalékkal nő a reálkereset. Gulyás Gergely szerint azonban

a jelenlegi béremelkedési ütem mellett nehezen képzelhető el olyan forgatókönyv, hogy ne legyen meg a szükséges 6 százalékos béremelkedés idén.

Cáfolja a kórházbezárásokat

Az EMMI után Gulyás Gergely is cáfolta azokat a sajtóhíreket, hogy 40 kórházra is kikerülhet a bezárt tábla. A kórházak azok után kerülhetnek nehéz helyzetbe, mivel megszűnt a mentességük a szigorú gazdálkodási szabályok alól. Korábban ez a lazítás tette lehetővé az intézményeknek azt, hogy akkor is fizessenek bért és el tudják látni a betegeket, ha az egészségpénztártól kapott ellátmány arra már nem nyújtana fedezetet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter most hangsúlyozta, hogy minden kórházban biztosított és biztosított lesz ezután is az egészségügyi ellátás.

A Stop Soros és Brüsszel

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elfogadhatatlannak és támadásnak minősítette az Európai Bizottság részéről a "Stop Soros" törvénycsomag miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást.

Szerinte Brüsszel magatartásában továbbra is azt látni, hogy

aki védi Európát, azt eljárás alá vonják, aki behívja a migránsokat, azt megdicsérik.

A magyar kormány szerint az Európai Bizottság működése nem tükrözi az Európai Uniót alkotó kormányok véleményét, és Brüsszel valamint a bizottság továbbra is migrációbarát politikát kíván folytatni.

Gulyás Gergely külön elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy alkotmánymódosítás miatt is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Unió. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a módosítás semmi mást nem tartalmaz, mint amit a német alaptörvény is: a menedékjog csak azokat illeti meg, akik nem biztonságos harmadik országból érkeznek.

Izrael és Németország

A miniszterelnök izraeli útjáról Gulyás Gergely azt mondta, hogy a két ország kapcsolatai soha nem voltak olyan jók, mint most. A közös gondokat említve úgy fogalmazott,

Izrael számára is egyértelmű, hogy a migráció kihívást jelent. A migráció a modern kori antiszemitizmus gyökere.

A miniszterelnök berlini tárgyalásával kapcsolatban a miniszter azt emelte ki, hogy noha a két kormány sok kérdésben másként látja a világot, az együttműködés német részről is biztosított és Németország Magyarország egyik legfontosabb külföldi partnere.

Nyitókép: Balogh Zoltán