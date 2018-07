2020 végére elkészülhet a megújult Széna tér

Megjelent a Budapesti Közlekedési Központ közbeszerzési felhívás a Széna tér felújítására, a kiírás kozbeszerzes.hu-n olvasható. A tervet már közel két hónapja elfogadta a Fővárosi Közgyűlés.

A 2,5 milliárd forintosra becsült és egy évig tartó felújítás célja az, hogy a Széna teret a jövőben köztérként is lehessen használni.

"Megújult, megnövelt zöldterülettel fognak nemsokára találkozni a közlekedők, el fog tűnni az Ostrom utca és a Hattyú utca közti parkoló, és megújul a Csalogány utca, és Hattyú utca Széna térbe torkolló vége is" - mondta korábban a tervezett átalakításokról Tarlós István főpolgármester.

Az InfoRádió megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ azt írta,

a Széna tér jelenleg a gyalogosforgalom szempontjából nem optimális elrendezésű, a buszpályaudvar burkolata és épületei pedig leromlottak.

Alkalmanként 6-10, éppen forgalmon kívül álló autóbusz is tartózkodik egyidejűleg a téren, pedig ez a budai belvárosi terület köztéri célokra is használható lenne – ezért a Volánbusz busztárolási területének áthelyezését is vizsgálják, tervezik – közölték.

"A Volán busz egyik végállomása nagyon rossz helyen van.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Volán együttműködése is szükséges ahhoz, hogy ezt alternatív helyre helyezzük ezt.

Dolgoznak a munkatársaink azon, hogy hova kerüljön a buszvégállomás" - hangsúlyozta a polgármester a tér megújítása projekt sajtótájékoztatóján.

A tervezési feladatokat ősszel kezdheti el kidolgozni a közbeszerzésen nyertes cég. A kiviteli tervek befejezése és a tervezési szerződés lezárása 2019 őszére várható. A BKK szerint a kivitelező előreláthatólag 2020 tavaszán kezdheti majd el a bontási és építési munkákat a Széna téren.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba