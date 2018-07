Különös helyzet az LMP-ben: eltiltották Szél Bernadettet

A 24.hu írta meg, hogy az LMP etikai bizottsága három évre minden párttisztségtől eltiltotta Szél Bernadettet, akinek azonban nem kell lemondania a társelnöki posztról. A portál úgy tudja, hogy ugyanilyen büntetésben részesült Ungár Péter országgyűlési képviselő, frakciótársa, Schmuck Erzsébet pedig kétéves eltiltást kapott. Mindhármuknak az a bűne, hogy az április 8-i országgyűlési képviselőválasztás előtt a kongresszus és a politikai tanács döntésével szembemenve tárgyaltak a választókerületi visszalépésekről.

Ez azért figyelemre méltó indoklás, mert az LMP történetének első egyéni sikere, Csárdi Antal győzelme éppen a koordinációnak köszönhető.

Ungár Péternek ezenkívül volt egy szerencsétlen elszólása is a Ron Werberrel kötött tanácsadói szerződésről, amiről valaki kiszivárgtatott egy videófelvételt. „Én ezt azért írtam alá úgy, hogy erre semmi jogom nem volt, hogy semmilyen módon ne legyen jogilag kötelező érvényű ránk nézve azt követően. Valószínűleg ez még a bírósági perben nagyon jól fog nekünk jönni” – fogalmazott akkor a politikus.

A 24.hu szerint az LMP etikai bizottsága kizárta Kassai Dánielt, mert Kunhalmi Ágnes körzetében visszalépett a szocialista jelölt javára és a gyanú szerint ő hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen Sallai Róbert Benedek és Hadházy Ákos összecsapása hallható. Sallai Róbert Benedeket viszont most visszavették a pártba, de öt évig nem viselhet semmilyen tisztséget. A volt politikus Facebook-bejegyzésében megerősítette a 24.hu információit és azt írta, hogy Szél Bernadett szerinte túl enyhe büntetést kapott. „Primadonnákkal és pojácákkal sajnos nem lehet eredményt elérni” - fogalmazott Sallai a közösségi oldalon.

Az LMP válsága hónapok óta tart. Azzal kezdődött, hogy a párt elveszítette az alapítóját, Schiffer Andrást. Nem sokkal később az új társelnök, Hadházy Ákos is kikerült az LMP-ből. Most független országgyűlési képviselőként dolgozik. „Tettem annyit a magyar hazáért, és tettem annyit az LMP-ért is, hogy legalább egy képviselőnyi helyet talán az én munkámnak is köszönhetően nyert el az LMP” – indokolta a politikus, hogy miért tartja meg mantádumát.

A közelmúltban kilépett az LMP-ből Ábrahám Júlia, a párt korábbi elnökségi tagja és egészségügyi kabinetvezetője is. „Úgy tűnik, hogy azok az elvárások, amelyeket saját maguknak fogalmaztak meg az alapítók, ebből gyakorlatilag semmi nem teljesült” – jegyezte meg.

Az LMP krízisének nyilvánvaló jele az is, hogy a szocialistáktól átigazolt Demeter Márta hiába került be a frakcióba, a pártba néhány tag vétója miatt még mindig nem engedik be, pedig Kanász-Nagy Máté szóvivő, az országos elnökség titkára már június közepén megígérte, hogy Demeter most már aztán tényleg villámgyorsan LMP-tag lesz. De a helyzet továbbra sem rendeződött, sőt az LMP válsága időközben tovább súlyosbodott azzal, hogy a pártot egy pártvezetésétől eltiltott vezető vezeti.

