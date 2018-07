Március 21., a tavaszi napforduló és május 10., a Madarak és Fák Napja közötti nevezési időszakban egy történet és képek beküldésével bármely közösség nevezhetett a versenybe egy olyan egyedi fát vagy facsoportot, amely valamiért fontos szerepet tölt be a körülötte élők életében. A vetélkedőben nem számított a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll, vagy története egy környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik.

Az Ökotárs Alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a fák, a természet és a közösségek fontos kapcsolatára, illetve erősítse azt. Azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a "Hős Fa" címet. Ezzel a díjjal szeretnék a verseny szervezői elismerni a fák megmentése érdekében folytatott küzdelmeket és az elvégzett önkéntes munkát.

Az Év Fáját most a közönség választhatja meg online szavazással a verseny oldalán. A szavazás a korábbi évektől eltérően már nyáron, július 9-én indul, és október 8-án éjfélkor zárul. A Hős Fát a zsűri választja ki a döntősök közül, és mint minden évben, most is különdíjat kap az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. Az izgalmak fokozása érdekében a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt november elején teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.

Versenyben lévő fák

A falu fája Ceglédbercelen (Pest megye)

Fák a Rómain (Budapest, III. kerület)

A kimlei hárs (Győr-Moson-Sopron megye)

A Mária utcai mesefa (Budapest, XVI. kerület)

Mesebeli galagonya a pogányi Zsályaligetben (Baranya megye)

A Nagykovácsi templomkert odvas hársfája (Pest megye)

A pécsi havi-hegyi mandulafa (Baranya megye)

A szebényi Nagy Fa (Baranya megye)

A tudás fája Kamuton (Békés megye)

A zalai dombokat vigyázó pacsai Öreg Hárs (Zala megye)

A zuglói "mezős" fák (Budapest, XIV. kerület)

Az égigérő gerlai vackor Békéscsabán (Békés megye)

Nyitókép: Pixabay.com