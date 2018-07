Épületet emeltek Erdély nagy szellemi kincsének

Az egyházi képviselőtanácsi teremben tartott sajtóértekezleten elhangzott: a Kolozsvár második legrégebbi polgári házának számító emeletes épület három évig tartó helyreállítási munkálatainak mintegy 1,3 millió eurós költségét közel 80 százalékban a magyar, és csaknem 15 százalékban a román kormány fedezte. Az épület a Magyar utcában (mai nevén 21 Decembrie 1989 sugárúton) áll, amely a Fő tér északkeleti sarkát köti össze a Bocskai térrel.

A püspök rámutatott: a Vallásszabadság Házának avatása annak a jubileumi évnek a kiemelkedő eseménye, amelyet "Erdély nagy szellemi kincsének", a vallásszabadságot a világon elsőként törvényben rögzítő 1568-as tordai országgyűlési határozatnak szenteltek. Gyerő Dávid, a MUE főjegyzője elmondta:

azért döntöttek az épület rendeltetésének megváltoztatásáról, hogy az a "tordai örökség" megjelenítését, és megosztását, a lelkiismereti és vallásszabadság eszméjének erősítését szolgálja.

A gyakorlati hasznosítás mellett a felújítás során a műemlék-épület eredeti állapotának helyreállítására is figyeltek és rengeteg elfelejtett, befalazott, levakolt régészeti értéket sikerült feltárni.

A városban egyedül álló módon megmaradt reneszánsz, és gótikus elemek, a boltívek, ablakkeretek, kemence alakú ajtók, lépcsőházak valóságos építészeti ékszerré teszik az épületet, ahol együtt van az elmúlt fél évezred számos műemléki öröksége - magyarázta a főjegyző.

A MUE egyrészt az erdélyi kultúra szolgálatára ajánlja fel volt püspöki házát, ahol

helyszínt biztosít nemcsak rendezvények, kiállítások, koncertek, hanem ezek szervezésébe is aktívan részt kíván venni

– mondta Kovács István, a szervezet közügyigazgatója. Az ingatlanban egy valláskutató intézet is helyet kap, amely egyedülálló felekezetközi lehetőséget teremt a - az egyház, társadalom, nemzet, szabadságjogok témakörét vizsgáló - szabad, objektív, tudományos kutatómunka számára. Az unitáriusok egyházi múzeumot is be akarnak rendezni, ahol első lépésként az egyházuk tárgyi értékeit - kéziratokat, könyveket, textíliákat, klenódiumokat - bemutató kiállítást rendeznek.

A Vallásszabadság Házának avatóünnepsége a testvérfelekezetek, magyarországi és romániai támogatók képviselőinek jelenlétében szombaton 11 órakor kezdődik a kolozsvári unitárius templomban.