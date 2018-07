Gyógyulás könyvekkel - terápiás mese gyerekeknek

A gyógyításban nagyon sok terápiás módszer létezik, ezek közé tartozik a meseterápia is, amelyet a Bethesda Gyermekkórház is előszeretettel alkalmaz.

Az Egészségköny lényege, hogy a beteg gyermekeknek és szüleiknek egyaránt otthonos közeget teremtünk a kórházakban a mesén és az éneken keresztül - mondta Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója.

"Megpróbáltuk a mese nyelvét használni arra, hogy közelebb kerülhessenek a gyerekek, családok ahhoz a világhoz, ami egy kórház világa"

- hangsúlyozta Velkey György.

A könyvben vannak ismert mesék, de orvosok, munkatársak által rajzolt, írt történetek is, akik ráadásul szereplői is a meséknek. Így a gyerekek el tudják a kórházi dolgozókat is helyezni a kórház világában.

Önkéntes felolvasók

A legjobb eset az az, amikor a szülők is bent vannak a kórházban a gyermekekkel, rosszabb esetben azonban a gyermekek egyedül kénytelenek átvészelni a kórházi időszakot. Az utóbbi esetében önkéntes felolvasók olvassák fel nekik a meséket - tette hozzá a főigazgató.

