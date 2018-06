A Balatont is beveszik a diszkontláncok - lapszemle

Hozott is a kormány valamit, meg nem is a jövő évi költségvetéssel.

A Népszava a július elsejétől hatályos új büntetőeljárási törvényről közölt összeállítást, amely egyebek mellett felhatalmazza a rendőrséget és a bíróságot arra, hogy indokolt esetben akár közvetlen elektronikus kapcsolattal egészségügyi adatokat kérdezzen le a polgárokról. A lapnak Magyar György ügyvéd rámutatott, hogy a módosítás értelmében bárki ellen megindítható lesz az úgynevezett előkészítő eljárás, amennyiben felmerül, hogy esetleg bűncselekményt követhetett el.

A Portfolio.hu értékelése alapján hozott is a kormány valamit a 2019-es költségvetés tervezetével, meg nem is - így lehetne összefoglalni a tegnap benyújtott előterjesztés legfőbb tulajdonságát. Azzal ugyanis, hogy a kormány nem bolygatta meg nagyobb jelentőségű adóintézkedésekkel, vagy éppen kiadásnöveléssel a költségvetést, egyfajta stabilitást tett le az asztalra és a befektetők felé ez fontos üzenet. Közben azért van egy komolyabb béremelésre tett ígéret a köztisztviselők felé, azonban ez csak ősszel lehet aktuális.

Beszállna a járműakkumulátor-technológiák piacára a Tunsram Zrt., amely már rendelkezik a tevékenységhez szükséges műszaki felkészültség, szaktudás és infrastruktúra egy részével – jelentette be a társaság vezérigazgatója és tulajdonosa Jörg Bauer. Egy Tesla-akkumulátor egyes alkatrészeit például már képes előállítani a cég, persze még sok fejlesztésre van szükség.

A Balatont is beveszik a diszkontláncok: tízezreket spórolhatnak a nyaralók – közli a Pénzcentrum.hu. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a régió áraira is hatást gyakoroltak az elmúlt 10-15 évben megjelent üzletláncok, hiszen az ezekben jellemző alacsonyabb árszínvonalhoz kénytelenek alkalmazkodni a helyi magánboltok is. Így a korábbiakkal ellentétben ma már a legtöbb balatoni üzletben nem kerülnek többe az élelmiszerek, mint máshol.