Megtartják Szingapúrban az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozót - a nap hírei

A Kereskedelmi Világszervezethez fordult az importált acélra és alumíniumra kivetett amerikai védővámok miatt az Európai Bizottság. 2021-től 5 százalékkal csökkentené a Magyarországnak nyújtott agrártámogatásokat Brüsszel.

Megtartják június 12-én, Szingapúrban, az eredetileg tervezett időpontban és helyszínen az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozót. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump a Fehér Házban előzőleg átvette Kim Dzsong Un levelét. Mint mondta: Phenjan akarja az atomfegyver-mentesítést, de a júniusi csúcstalálkozó valószínűleg csak az első lesz az erről szóló találkozók sorában.

Olaszországban letette a hivatali esküt Guiseppe Conte miniszterelnök. Az euroszkeptikus Öt Csillag Mozgalom és a jobboldali Liga közös kormányában a két tömörülés csaknem ugyanannyi tárcát kapott. Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom vezetője a gazdasági fejlesztési, jóléti és munkaügyi tárcák élére került, Matteo Salvini, a Liga vezetője a belügyminisztériumot kapta meg, és mindketten miniszterelnök-helyettesek is lesznek. Paolo Savona, akit az államfő korábban túlzottan Európa-ellenesnek tartott és megvétózta pénzügyminiszteri jelölését, Európai Unió - ügyi miniszter lett.

Spanyolországban megvonta a bizalmat Mariano Rajoy miniszterelnöktől a parlament. Döntésével a törvényhozás automatikusan bizalmat szavazott Pedro Sánchez szocialista kormányfő-jelöltnek. Az ellenzéki párt azért kezdeményezte a kormányfő leváltását, mert a bíróság a múlt héten megállapította, hogy egy korrupciós hálózatból a kormányzó konzervatív Néppárt is hasznot húzott. A spanyol demokrácia négy évtizedes történetében először váltott le kormányt bizalmi szavazással a parlament.

Hivatalba léphet az új katalán kormány. Madrid azután hagyta jóvá a régió minisztereinek listáját, hogy azon már nem szerepel bebörtönzött vagy az igazságszolgáltatás elől külföldre menekült politikus. A központi kormány korábban elutasította a Quim Torra katalán elnök által előzőleg összeállított kabinetet, amely négy bebörtönzött és száműzetésben élő miniszter nevét tartalmazta.

Magyarország erős és versenyképes Európai Unióban érdekelt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Budapesten tárgyalt Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős uniós biztossal. A tárcavezető megjegyezte: az amerikai vámintézkedések közvetlenül kevésbé érintik Magyarországot, amely ugyanakkor exportorientált államként sajnálattal fogadja, ha az Európai Unió és az Egyesült Államok között kereskedelmi háború alakul ki.

Emberi jogi szempontból aggasztónak tartja a magyar kormány úgynevezett Stop Soros törvényjavaslatát az Európa Tanács emberi jogi biztosa. A tervezetet kedden vitatja meg az Országgyűlés. Dunja Mijatović szerint a rendelkezés jelentősen korlátozná az emberi jogokat védelmező civil szervezetek nélkülözhetetlen munkáját. Korábban a törvény visszavonására szólította fel a magyar kormányt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felháborítónak minősítette.

Az Európai Bizottság 5 százalékkal csökkentené a Magyarországnak nyújtott agrártámogatásokat a 2021-ben kezdődő következő költségvetési időszakra. A javaslat 11,7 milliárd euró, mintegy 3700 milliárd forint mezőgazdasági támogatást irányoz elő Magyarország számára hét évre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elfogadhatatlannak nevezte a brüsszeli terveket és legalább a jelenlegi, 2014-2020 közötti szint megtartását sürgeti.

A tavalyi duplájára, majdnem másfél millióra nőtt az szja-bevallásukat interneten beküldők száma - közölte a határidő lejárta után a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt mondta: több mint 800 ezren fogadták el módosítás nélkül a bevallási tervezetet, és csaknem megkétszereződött az e-szja felület látogatóinak száma is.

A POSZT-nak továbbra is Pécsen van a helye - közölte kultúráért felelős államtitkár. Fekete Péter a színházi fesztivál beharangozóján felidézte, hogy már sokszor felmerült, hogy az Országos Színházi Találkozó megrendezhető lenne máshol is. Ugyanakkor hozzátette: amíg a rendezvény jól működik, nincs ok a költözésre.