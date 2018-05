Napsütés és zápor váltogatja egymást jövő héten

A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé melegszik a levegő, többfelé 25 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pünkösd hétfőn túlnyomóan napos idő várható, elsősorban az Alföldön, az Északi-középhegység térségében várható zápor, zivatar. Délkeleten lokálisan több csapadék is lehullhat. Északkeleten megerősödik, zivatarban viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 7-14 fok lehet. Napközben 23-27 fokig melegszik a levegő.

Kedden és szerdán a több-kevesebb napsütés mellett többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, szerdán 11-1 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet kedden 21-26, szerdán 23-28 fok között valószínű.

Csütörtökön is több órára kisüt a nap, de továbbra is többfelé alakul ki zápor, zivatar. A légmozgás helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 12-17, a maximumhőmérséklet 23-39 fok között alakul.

Pénteken gomolyfelhős napos időre lehet számítani, de helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódik. A leghidegebb órákban 12-17 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő.

Szombaton napos idő várható, néhol alakulhat ki zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.

Vasárnap is többnyire napos időre lehet számítani, de néhol kialakulhat zápor. Helyenként erősödhet meg a szél. A minimumhőmérséklet 11-16, a maximumhőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.