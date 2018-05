Az érettségi mumusa: ilyen feladatokat kaptak az érettségizők matematikából

A matematika érettségi első, 45 perces részében százalékszámítással, halmazokkal, statisztikával, sorozatokkal és függvények találkoztak az érettségizők. A második szakaszban pedig egy kétismeretlenes egyenletet, egy geometriai feladatot és egy számtani sorozattal kapcsolatos példát kellett megoldaniuk a diákoknak. Az Eduline szerint még mindig a matek a mumus az érettségin.

A középszinten érettségizőknek a halmazokkal, a függvényekkel, a gráfokkal, a százalékszámítással is tisztában kell lenniük ahhoz, hogy a matekérettségi rövid kérdésekből álló részében elegendő pontot szerezzenek – írja az oktatási portál. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint alapvetően korrekt feladatokat kaptak az érettségizők, több példát általános iskolai tudással is meg lehet oldani, de azért vannak kisebb buktatók a feladatsorban. A második, halmazokkal foglalkozó feladat szövegét például érdemes kétszer átolvasni, mert könnyen félremehet a megoldás, de van olyan feladat is, amely becsapós – tette hozzá.

"A legfontosabb, hogy mindenki igyekezzen beleférni a megadott időkeretbe, hiszen az első rész sok kisebb feladatának megoldásával is el lehet csúszni"

– hangsúlyozta.

A második feladatsor két egységből áll: az elsőben van három, egyenkét 9-14 pontos feladat, amely több részkérdésből áll, ezek közül mindegyiket meg kell oldani. Ezek közül az egyik egy összetett geometriai feladat, a diákoknak egy trapéz területét és egy háromször szögeit kell kiszámolniuk. Egy másik feladat megoldásához a számtani sorozatokkal és az elsőfokú függvényekkel kapcsolatos tudásukat kell használniuk. Ezek a példák összesen 36 pontot érnek.

A feladatsor végén azonban a diákok találnak három, egyenként 17 pontos feladatot is, ezek közül csak kettő kell kiválasztani és megoldani. Természetesen

ezek a legnehezebb példák, több részből állnak, általában több témakört is érintenek.

Évről évre matematikából teljesítenek a leggyengébben az érettségizők, tavaly a maximális pontszám alig több mint felét szerezték meg a diákok – emlékeztet az Eduline. A tavalyi érettségi osztályzatok átlaga 3,66 volt, akárcsak egy évvel korábban és 2005-ben, a kétszintű érettségi rendszer bevezetésének évében.

Az érettségi négy fő kötelező tárgya, a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv közül angolból teljesítettek a legjobban a diákok, de közel hasonló eredményeket produkáltak magyarból, történelemből és németből is. A matek a korábbi években – így tavaly sem – tartozott a nagy kedvencek közé, a középszinten érettségizők átlagosztályzata 3,15 volt. A leggyengébb eredmény a 2015-ös érettségin született, akkor még a hármas átlagot sem érte el a több tízezer középszinten érettségiző eredménye. Az összes érettségi tárgyat tekintve évről évre fizikából, kémiából és informatikából teljesítenek a legjobban a vizsgázók.