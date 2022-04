Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk

Késő este a Bálnánál tartott értékelő beszédet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

"Jó estét kívánok, egész jól nézünk ki, talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint ma este. Hatalmas győzelmet arattunk. Akkorát, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan" - fogalmazott. "Jó mulatság, férfimunka volt, jó volt veletek harcolni" - folytatta.

Külön is köszönte az imákat.

Ezt követően a határon túli magyaroknak köszönte meg a részvételt, a kárpátaljai magyaroknak pedig azt üzente, ne féljenek, tartsanak ki, "az anyaország velük van".

Ígérte, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megszolgálja a kapott bizalmat.

"Ma este van is mire szerénynek lenni."

Hozzátette: nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek dolgoztak a választáson, vállalták a kockázatot és elvégezték a munkát.

"Ez a boldogság estéje" - húzta alá.

Úgy látja, "mindenhogyan győztünk", 2010-ben a régi rendszerben, aztán 2014-ben, 2018-ban és most, 2022-ben, amikor "teljes volt az összeállás velünk szemben".

Azt majd szerinte meg kell kérdezni "a Jóistentől", hogy hogy van az, hogy "akkor nyertünk a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenünk".

"Hiába a cselszövés, a ravaszkodás, mindig a szív győz. A ma este a szív győzelme. Van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, Magyarország"

- fejtegette.

A baloldal külföldi finanszírozóinak azt mondta, "a magyar baloldal volt Gyuri bácsi legrosszabb befektetése, 12 éve csak viszi a pénzt" - utalt Soros Györgyre.

Szerinte a nemzetközi média és végül az ukrán elnök is felsorakozott az ellenzék mögött, mégis ez lett az eredmény. "Ha mi összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni" - mondta.

A hidegre való tekintettel már rövidebbre fogta a mondanivalóját ezek után:

"Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát,

és bár még nem ismerjük az ererdményt, de talán megvédtük családjaink békéjét is biztonságát is" - mondta Orbán Viktor, aki jó szívvel gondol külföldi barátaira is, a szerbekre, az amerikaiakra, a szlovákokra, az osztrákokra mások mellett, "az egész világ láthatta, hogy a kereszténydemokrata politika győzőtt, ez nem a múlt, hanem a jövő, ez a közös európai jövő."

