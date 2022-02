Közlekedés, egészségügy – Óbuda is kampányüzembe kapcsolt

A közlekedési és az egészségügyi fejlesztések mellett a lakótelepek élhetőségén is javítani kell Óbudán – jelentette ki Bús Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, korábbi III. kerületi polgármester.

"A legnagyobb probléma a közlekedés. A már folyamatban lévő tervezéseket fel kell gyorsítani, be kell fejezni. Az egyik ilyen az M0-snak a kérdése, ahol a 10-es, 11-es út összekötését be kellene fejezni – emelte ki a kormánypárti politikus. De hasonlóan fontosnak tartaná – közlekedésfejlesztés szempontjából – a HÉV szintbeli kereszteződéseinek mielőbbi megszüntetését, valamint az 1-es villamosnak az esztergomi vasútvonalig történő meghosszabbítását.

Bús Balázs a panelrehabilitációt illetően kiemelte: annak szükségszerűen kapcsolódnia kellene egy jelentősebb zöldítéshez, tekintve, hogy a nyári hónapokban akár 3-4 Celcius-fokkal is melegebb lehet egy lakótelepen, mint a város egyéb részein. Ez pedig egyféleképpen lehet orvosolni: ha egy jelentős zöldítést hajtunk végre – mondta.

A párbeszédes Szabó Tímea, a hat ellenzéki párt közös országgyűlési képviselőjelöltje a kampányindító rendezvényén elsőként azt emelte ki, hogy a Bús Balázs vezette önkormányzat nem törődött azzal, hogy a kerületnek legyen gyermekszakorvosi rendelője, amin az ellenzék győzelme esetén azonnal változtatni kíván. Emellett szintén azonnali intézkedésként a Szent Margit Kórház is vissza fogja kapni a függetlenségét, hogy az óbudaiknak ismét legyen saját kórházuk, amit korábban elvettek tőlük – ígérte Szabó Tímea.

A Párbeszéd politikusa úgyszintén kardinális kérdésnek nevezte az M0-s folytatását, amit szerinte a kormány hiába ígért meg évekkel ezelőtt. Nem akarják, hogy a Szentendrei és Bécsi úton dübörögjenek át a teherautók, hanem azt szeretnék, hogy kisebb legyen a forgalom, és tisztább a levegő – fogalmazott Szabó Tímea, megismételve: hogy meg fogják építeni az elkerülőt.

Bús Balázs az InfoRádiónak adott interjúban kitért arra is, hogy meg kell védeni a III. kerületi zöldterületeket, köztük a Mocsárosdűlőt, amivel kapcsolatban 30 hektáros területen lakóparki beépítésekről lehetett hallani. Emlékeztetett: ennek kapcsán a főpolgármesternél kezdeményezte, hogy a terület kerüljön zöld besorolásba, elejét véve bármiféle beépítésnek.

Szabó Tímea viszont úgy látja, hogy éppen a főváros jelenlegi vezetése akadályozza meg a Mocsárosdülő beépítését. „Szeretném emlékeztetni a volt fideszes polgármester urat, hogy nem mi, hanem ő akart oda egy városközpontot építeni. Ehhez képest végre 2019-ben, amikor Karácsony Gergely átvette a főpolgármesterséget, és Kiss László átvette Óbuda polgármesterségét, akkor nyilvánította a főváros természetvédelmi területté a Mocsárosdűlőt” – fogalmazott az ellenzéki politikus hozzátéve, hogy a főváros nemrégiben adott be egy úgynevezett Life pályázatot az Európai Unióhoz másfél milliárd forint értékben, ami csak ennek a területnek a zöldítésére szolgálna.

Bús Balázs és Szabó Tímea egyaránt fontosnak tartotta a kulturális élet színesítését, és azt is, hogy a rendezvények mellett a kerületben élők is nyugalma is biztosított legyen.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán