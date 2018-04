Lemondott a parlamentről a két DK-s EP-képviselő

Marad az Európai Parlamentben a Demokratikus Koalíció két politikusa, Niedermüller Péter és Molnár Csaba, holott a következő magyar országgyűlésbe is mandátumot szereztek vasárnap.

Bár listán Niedermüller Péter és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció mindkét Európai Parlamenti képviselője mandátumot szerzett a vasárnapi országgyűlési választáson, egyikük sem ül át az Európai Parlament helyett a magyar Parlamentbe. Niedermüller Péter megkeresésünkre ezt részben a 2014 óta az Európai Parlamentben elkezdett és folytatott munkájával indokolta.

"Azért szerepeltem az országgyűlési választási listán, mert szerettük volna megmutatni azt, hogy a Demokratikus Koalaíciónak vannak olyan politikusai, akik európai értékeket is megjelenítenek a magyar parlamentben. Ugyanakkor én egyéniben is indultam és ha megnyertem volna a választókerületet, akkor nyilvánvalóan föl kellett volna adnom és föl is adtam volna az Európai Parlamenti pozíciómat".

Niedermüller Péter úgy tervezi, hogy – a választási eredmény függvényében – a 2019-es európai parlamenti választás után az uniós törvényhozás tagja marad.

Molnár Csaba a Magyar Nemzet megkeresésére nyilatkozott hasonlóan, tehát ő is inkább Brüsszelben folytatja a munkát, mintsem a magyar parlamentben.

A két politikus helyett így a DK listáján következő Ara-Kovács Attila és László Imre kerülhet be az országgyűlésbe.