Új elmélet a Titán katasztrófájáról – miközben ismét a mélybe merülne egy milliárdos

Larry Connor ohiói milliárdos 19 millió dollárból építtet egy kétszemélyes batiszkáfot, amely leviszi majd a mintegy 3800 mélyen fekvő óceánjáró roncsához.

Another billionaire is planning a trip to the Titanic



Ohio real estate investor Larry Connor will go down in a $20 million sub with Triton Submarine CEO Patrick Lahey



The trip plans to demonstrate that deep sea exploration is still safe in the wake of the OceanGate tragedy pic.twitter.com/SWpa8xsVyr — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) May 29, 2024

Az OceanGate nevű cég Titán névre keresztelt merülőhajója tavaly, 45 perccel az indulás után „robbant be” – amikor szétroppantotta a hatalmas nyomás. A cég benne utazó alapítója, Stockton Rush, Paul-Henri Nargeolet óceánkutató, valamint a fiát, Sulemant egy különleges utazásra beszervező vállalkozó, Shahzada Dawood szörnyethalt. Az OceanGate majdnem 250 ezer dollárt kért fejenként az útért, de a katasztrófa és a megindult vizsgálat miatt felfüggesztette a merüléseket.

Connor ezért meglepetést keltett, amikor mindössze egy évvel a Titán balesete után közölte, hogy le akar merülni egy batiszkáffal a Titanichoz.

The submarine that will take Larry Connor down to the Titanic https://t.co/wOYgdiDZ6m pic.twitter.com/qAk4HFoxnV — The Wave (@_thewavetv) June 4, 2024

Bizonyítási vágy

Rob McCallun „Titanic-túravezető” azt mondta a Mirror című brit lapnak: az ingatlanvállalkozó be akarja bizonyítani, hogy biztonságos az ágazat.

„Larry már lemerült a Mariana-árok két legmélyebb részére, a Challenger-mélységbe és a Sirena-mélységbe. Tudja, mennyi tudományos ismeret, milyen hatalmas mérnöki tudás és minőség-ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy tengeralattjárónak minősített eszközt építsenek.

A Titán-katasztrófa után meg akarja mutatni, hogy igenis lehet biztonságos batiszkáfokat építeni, amelyek bármely mélységbe lemerülnek”.

– mondta a szakértő.

Az új búvárhajó a Triton 4000/2 Abyssal Explorer nevet kapta. A 4000 a névben arra a mélységre utal, amelyet el tud érni, ami valamivel több, mint amilyen mélyen a Titanic nyugszik (3800 méter).

Ohio billionaire Larry Connor plans to dive 12,400ft in this Triton Submarine 4000/2 Abyssal Explorer to visit Titanic shipwreck in the wake of OceanGate disaster



?triton submarines pic.twitter.com/tVWM2Ssa8F — Game of X (@froggyups) May 30, 2024

Az új tengeralattjárót a világ legmélyebbre merülő akril búvárhajójaként reklámozzák, amely forradalmi "sirályszárny-kialakítással" rendelkezik. Ez teszi lehetővé, hogy könnyedén manőverezzen a mélységben – írta róla az Independent.

Az OceanGate maga által is „kísérletinek nevezett” tengeralattjárójával ellentétben a Tritonok rendelkeznek biztonsági hitelesítéssel, beleértve a Triton 36000/2-t. Ez a merülő hajó az egyetlen teljes mértékben akkreditált tengeralattjáró, amely képes elérni a teljes óceáni mélységet.

Az új eszközről és gazdájáról azonban sok mém is megjelent, az internetezők egy része láthatóan nincs elragadtatva egy újabb milliárdos játékszerétől.

This is the submarine that will take billionaire Larry Connor to the Titanic shipwreck. https://t.co/eQU43e3cUo pic.twitter.com/0zlDJQPGlO — Crystal Eternal ?️‍⚧️ (@CRYSTALxETERNAL) June 4, 2024

Beköszöntött „a felfedezések aranykora”

A szétroppant Titánon utazó Harding és Nargeolet az Explorers Club (a Felfedezők Klubja) nevű, mélységi óceánt kutató szervezet tagjai voltak. Barátaik szerint – ha életben lennének – ők is azt szeretnék, hogy folytatódjanak a merülések.

„Személyesen mélyen megrázott bennünket a dolog – mondta Richard Garriott, a szervezet elnöke. – Nemcsak a merülőket ismerjük, de a korábbi búvárokat, technikai személyzetet, akik a hajókon dolgoztak, mert vagy tagok voltak, vagy közeli ismerőseink.”

Garriott szerint most jött el a felfedezések aranykora – köszönhetően a technológiai fejlődésnek – és azt még a Titán tragédiája sem homályosíthatja el.

A baleset nyomán még fontosabbá vált a biztonsági szabályok betartása és a szigorú tesztelés. Connornak, a Titanichoz vágyó milliárdosnak így valószínűleg választ kell adnia, hogyan fogják jobban garantálni a biztonságot.

A Titán-baleset kapcsán napvilágra került, hogy a cég volt üzemeltetési igazgatója beperelte a vállalatot, mert elbocsátották, miután biztonsági aggályokat fogalmazott meg a tengeralattjáró testét alkotó kompozit anyag miatt. Stockton Rush cégalapító azonban úgy vélte, az jobb volt, mint más anyagok. Az sem keltett túl sok bizalmat, hogy a szerkezetet egy az Amazon-webáruházban kapható videojáték-irányítóval vezérelték.

Új tudományos elmélet a katasztrófáról

A Titánnal kapcsolatban néhány hete megjelent egy újabb teória. E szerint úgynevezett „mikrodeformáció” okozhatta a tragédiát.

A korai berobbanás lehetséges kiváltó okáról szóló tudományos cikk a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) című szaklapban jelent meg. A Houstoni Egyetem kutatói szerint a hajótesten keletkezett mikrodeformáció volt az az esemény, amely miatt gyorsan összegyűrődhetett és szétszakadhatott a batiszkáf a hatalmas nyomás alatt.

A tudósok azt kutatták, hogy vékony falú építmények felületén található apró hibák hogyan okozhatnak károsodást.

„A Titán teste azért törhetett szét, mert az anyag, amiből építették, a számos korábbi merülés során károsodást szenvedett el”

– mondta Roberto Ballarini kutatásvezető mérnökprofesszor.

"A Titán hajótestének anyaga szénszálas kompozit volt. Köztudott, hogy az ilyen kompozitok szálai nyomóterhelés alatt hajlamosak a mikrodeformációra, és leválhatnak az őket körülvevő kötőanyagról – fogalmazott. – Ha a Titán burkolata ilyen sérüléseket szenvedett, miközben a merülések során extrém nyomásnak volt kitéve, akkor a burkolat merevsége és szilárdsága jelentősen csökkenhetett, és a gyártás során elkerülhetetlenül előforduló geometriai tökéletlenségekkel együtt ezek hozzájárulhattak a deformáció okozta berobbanáshoz."

A kutatók számítógépes szimuláció segítségével megjósolták a tökéletlenségeket tartalmazó hajótest átlagos, deformációval szembeni ellenállását, ami potenciálisan választ adhat a Titán hirtelen összeroppanására.

Researchers at University of Houston believe Titan submersible imploded due its shape and metal. More at https://t.co/gt7owDyWDb pic.twitter.com/H1jYlaFRIE — Mark Taylor (@MarkTay12363159) May 2, 2024

„Olyan egyenleteket dolgoztunk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett paraméterek, köztük a tökéletlenségeik formája és eloszlása alapján megjósoljuk a szerkezetek ellenállását. A tökéletlenségeket leíró paraméterek ismeretében a szimulációk eredményeinek felhasználásával felállított egyenletek kiadják a szerkezetek átlagos ellenállását a deformációval szemben" – tette hozzá a professzor.

„Nem szabad elfelejteni, hogy egy szerkezet meghajlással szembeni ellenállását befolyásolja annak az anyagnak a szilárdsága és merevsége is, amelyből készült. A véletlenszerűségnek mélyreható következményei vannak a hajótestnek a deformációs nyomással szembeni ellenállására" – mondta a kutató.

Közben június közepén az amerikai parti őrség azt mondta:

a Titán-katasztrófa okait kutató vizsgálat hosszabb ideig fog tartani, mint tervezték.

„Ez egy összetett tevékenység, szorosan együttműködünk hazai és külföldi partnereinkkel, hogy átfogó választ tudjunk adni az incidensről” – áll a közleményben. Az eredeti határidő szerint egy éven belül, azaz idén június 19-ig kellett volna kiadni a jelentést.