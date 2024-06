Oppenheimer unokája Japánban: segítsenek csillapítani a nukleáris szembenállást!

Nagy teher nyomta a vállát: nagyapja, Robert Oppenheimer volt az amerikai atomfegyver létrehozásához és a császári Japán elleni bevetéséhez vezető Manhattan Projekt vezetője.

Az 1945. augusztus 6-án Hirosimára ledobott bomba 129 ezer, három nappal később, a Nagaszakit ért támadás 226 ezer ember életét oltotta ki. Oppenheimer meghasonlott és a nukleáris fegyverek korlátozásáért kampányolt, amiért politikai okokból félretolták.

Oppenheimer 49 éves unokája, Charles most ellátogatott a hirosimai Béke Emlékparkba, ahol többek között elbeszélgetett az egyik túlélővel, Ogura Keikóval, egy 86 éves asszonnyal. Sétájuk után az idős nő elmondta: az Oppenheimer-unoka bevallotta, hogy nagyon nehéz viselnie ezt a nevet.

– tette hozzá.

Charles Oppenheimer, aki óvakodott a hangos politikai megnyilvánulásoktól, azt mondta, Hirosima „gyönyörű város. Reménykeltő, hogy az olyan borzalmas dolgok után, mint a háború és a bombák, ilyen gyönyörű módon állt helyre”.

A híres tudós unokája az Oppenheimer-projekt nevű nonprofit szervezet társalapítója, missziójuk az energiahiány és a klímaváltozás elleni fellépés az atomenergia békés felhasználásával.

Charles Oppenheimer, a grandson of Robert Oppenheimer, the physicist who led the development of the atomic bomb, visited Hiroshima Peace Memorial Park for the first time and met with an atomic bomb survivor. https://t.co/qABgB1KJQU

Amikor az atombombáról kérdezték, Charles Oppenheimer azt mondta, hogy szerinte „minden bomba erkölcstelen, nem csak az atombombák... az emberiségnek soha nem lenne szabad bevetnie őket”.

Az unoka szerint nagyapja megpróbálta megakadályozni a II. világháború utáni fegyverkezési versenyt és a nukleáris fegyverek nemzetközi ellenőrzéséért kampányolt.

When #Oppenheimer was asked when he developed moral convictions against the H-bomb, he responded, “When it became clear to me that we would use any weapon we had."@PhilipcBall shares the real story behind the bomb that could blow up the world: https://t.co/pB2X5JyiTM