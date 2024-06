Mi fizetjük meg az árát: a Google ismét az internet átírására készül

Napokkal a Google forradalmi algoritmusfrissítéséről szóló május 25-i bejelentése után az volt a kérdés, hogy az új AI-összegző tönkreteszi-e a kis, online jelenlétre épülő cégeket. A BBC példaként hozta fel a lakásba való légtisztítókat tesztelő HouseFresh.com oldalt – amely először felpörgött, majd a keresőalgoritmus két frissítése – és az oldalnak a találati listán való zuhanása – után kénytelen volt elbocsátani legtöbb dolgozóját. A napi több ezer látogató ugyanis pár százra apadt.

A keresőszavaik alapján addig az oldalukra irányított felhasználók olyan nagy magazinok honlapjain kötöttek ki, „amelyeknek a cikkeiről tudtam, hogy tele voltak helytelen információval”

– panaszolta Gisele Navarro, aki férjével együtt építette fel a fogyasztókat tudományos megalapozottságú teszteredményekkel ellátó oldalt.

Most pedig a Google májusi fejlesztői konferenciája, a Google I/O után folyik a találgatás: megöli-e az internetet a jelenlegi formájában a bejelentett újítás, miszerint a keresőmotor a jövőben úgynevezett „mesterséges intelligencia összegzéseket”, azaz AI-generált válaszokat ad majd a felhasználók kérdéseire. (A Google ezt így reklámozza: Kapjon gyors válaszokat az AI-összegzővel!)

Ez a funkció a cikk írásának pillanatában már elérhető volt az amerikai felhasználók körében.

„Az eredmény egy olyan termék, amely elvégzi helyetted a munkát”

– magyarázta Sundar Pichai, a cég vezérigazgatója. Viszont szembesítették azzal a kérdéssel: valóban több értéket generál-e a mesterséges intelligencia, mert egy példa szerint az AI egyszerűen kimásolta egy létező oldal tartalmát.

A pokolba vezető út és a jó szándék

A segítő szándék, ha őszinte, azért okozhat kárt, mert ha a kereső egyből válaszokat ad és így megspórolja nekünk, hogy megnézzünk néhány weboldalt, akkor az nagyon rossz hír a tartalomkészítőknek.

Mint a BBC megjegyzi: az elmúlt két év keresőalgoritmus-frissítései „letaglóztak több weboldal-tulajdonost, akik azt mondják, hogy követik a Google előírásait”, hogy megjelenjenek a keresési találatokban és így ügyfelekhez jussanak.

What value does AI Overviews ad?



Sundar wants AI overviews to add value and give the user reasons to search more.



But, the reality is, in many cases AI overviews are just scraped content from publishers.



Here's Sundar being presented with an example of Google scraping pic.twitter.com/zVJ8DwJ1zu — Kieran Flanagan ? (@searchbrat) May 26, 2024

Itt azonban a techcég azt mondja: a web egyik anomáliáját próbálja korrigálni, ami három betűhöz kapcsolódik: SEO – azaz Search Engine Optimization, magyarul keresőmotor-optimalizálás.

Aki még nem botlott bele, az SEO mesteri szinten való művelése nyomán éri el egy-egy cég, hogy a Google keresési találatainak a tetejére kerüljön. Viszont vannak, akik visszaélnek azzal, hogy tudják, hogyan működik az algoritmus, és tömegével gyártják az emberek számára élvezhetetlen, de a keresőmotor által a lista tetejére tolt tartalmakat, amivel pénzt keresnek.

A Google 2022-es frissítésének az volt a célja, hogy kiszűrje ezeket a nem emberi fogyasztásra gyártott cikkeket. Aztán jött a tavaly márciusi update, amely a cég szerint újabb siker volt ama célhoz vezető úton, hogy a felhasználóknak „hasznos, eredeti, sokszínű és minőségibb” tartalmat szolgáltassanak.

Ezt a nyilatkozatot összevetve a látogatóktól megfosztott internetes vállalkozó történetével, az embernek az a benyomása támad, hogy a tech-óriás körülbelül olyan töretlen hittel bír, mint egy szocreál poszteren a fényes jövőbe tekintő hős.

Megcsappant látogatottság: a keresőalgoritmus vesztesei és győztesei

A BBC néhány további adatot szolgáltat arról, hogy nem minden megy úgy, ahogy a Google elképzelte. A SEMrush adatelemző szerint a New York Magazine című kiadvány forgalma az elmúlt fél évben 32 százalékkal, a GQ életmódmagazin forgalma 26 százalékkal, az aktuális angol szlengbe betekintést nyújtó Urban Dictionary látogatottsága pedig a felével esett vissza.

A Reddit közösségi oldal forgalma viszont példátlanul megugrott – 126 százalékkal, aminek nyomán a vállalkozás 243 millió dolláros forgalmat produkált. Hihetetlen, de ez 48 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Jót tett a Google a népszerű, kérdésekre válaszokat adó Quorával és az Instagram fényképmegosztó-üzenő alkalmazással is.

Megugrott a karrierorientált közösségi médium és álláskereső oldal, a LinkedIn és a Wikipedia forgalma is. Közben a kisebb tartalomgyártók szívják a fogukat.

„A Google háborút indított a publikáló oldalak ellen, úgy néz ki, mintha olyan algoritmus-frissítést hozott volna létre, amely szándékosan a kis bloggerekre száll rá. Annyi emberrel beszéltem, akiket szabályosan letöröltek”

– mondta Lily Ray, a SEO-stratégiában legendának számító, Amsive nevű marketingügynökség alelnöke. „Konyhai receptek, felnőtt tartalom, videójátékok, kertészkedés, divat, minden a Redditen van” – mondta.

Máshová terelődött a forgalom, állások szűntek meg

A BBC a tartalomkészítőkkel folytatott beszélgetésekből azt szűrte le, hogy a Google-frissítések nyomán a keresési találatok egyre inkább a már bejáratott, nagyobb vállalkozások felé terelik a felhasználókat a kisebb, függetlenebb oldalaktól – miközben nem számít a tartalom minősége.

Egy brit szórakoztatóipari híroldal főszerkesztője elmondta: a szeptemberi frissítés után felére esett a forgalmuk, a keresési találatok a Redditre terelték a felhasználókat, és egy sor, a tartalmukat ellopó áloldal is föléjük került a listán. Az eredmény: néhány hónappal később a húsz újságíró és szerkesztő után már csak négy dolgozót tudtak megtartani.

A főszerkesztő szerint nem segített, hogy a Google ajánlásait követve megpróbálták feltámasztani az oldalt és ehhez még szakértőket is megbíztak.

„Nyolc hónapot vesztegettem az életemből arra, hogy próbáltam követni, amit a Google javasolt.”

Amiért azonban még ennél is jobban fújnak a techóriásra a kisebb tartalomgyártók, azok a keresési találatok mellett hamarosan megjelenő AI-összefoglalók.

Szép új világ

A Google itt megint csak kincstári optimizmussal azt mondja: az AI-válaszok felpörgetik az oldalak látogatottságát.

„Az összegzések több kattintást hoznak, mintha az oldal egyszerűen a keresési találatok közt szerepelt volna” – írta Liz Reid, a cég keresési ágának főnöke.

További bloggerek szerint a MI alkalmazása ahhoz vezet, hogy a megjelenő összegző válaszok nyomán az emberek nem fogják látogatni az oldalaikat.

Erre panaszkodtak a Housewife How-Tos (Háziasszonyok, hogyan csináljuk) című, takarítási tippeket adó és a The World Travel Guy (Világutazó fickó) című oldalak gazdái, akik megjegyezték, hogy a Google amerikai keresőjében immár az MI által kreált válasz és nem az oldalukra mutató link jelenik meg.

Ráadául – állítják – a válaszok pontatlanok.

A Google-nek, úgy tűnik, erre is van kész magyarázata: elismeri, hogy AI-eszközei egyelőre nem pontos információt szolgáltathatnak, de „folyamatosan dolgozik az eredmények javításán”.

Az összegzéseket több weboldal alapján és nem egyetlen forrásból állítja össze az algoritmus. És: a tartalomgyártók egy speciális taget, címkét tehetnek az oldalukra, amivel befolyásolhatják, hogy az AI egy hivatkozást tegyen az összegzésbe az oldalukról – szól a "megnyugató" érvelés.

Google said the March update would reduce spam by 40 percent. Instead, it's misattributing photos and articles all over the internet, and pointing them to pure spam sites.



I found dozens of cases on Google image search where the algorithm literally can't understand what domain… pic.twitter.com/AmVAaYHEGx — The World Travel Guy (@aworldtravelguy) May 2, 2024

A helyzet odáig jutott, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium több versenyellenes eljárást indított a cég ellen. Ezek egyike – amelyben a cikk írásakor még nem született meg a döntés – illegális monopólium létrehozásával vádolja a céget.

Ezek a perek azért számítanak, mert a Google uralja az internetes keresési piac 90 százalékát a világon. A vállalat szerint ők egyszerűen sikeresek, és az embereknek megvan a választási lehetőségük, hogy milyen keresőket használnak.

„Lehet, hogy a Google nem birtokolja a forgalmat, de ellenőrzi az utakat. És ha holnap úgy dönt, hogy egy városba többé nem vezet út, akkor az a város meghal. Ja, ez a szabad piac. Lehet, hogy naiv dolog volt azt hinni, hogy az emberek érdeklő nagyszerű tartalom elég a sikerhez”

– mondta a BBC-nek egy csalódott blogger.

Önként és dalolva osztunk meg egyre több adatot magunkról

John Herrman, az algoritmusváltás miatt visszaesett látogatottságot elszenvedő New York Magazine írója közben a Google terveinek egy másik aspektusára irányította rá a figyelmet. Azzal, hogy mindent az AI által interpretált keresési találatokra tesz fel, jelzi, hogy

ismét alapvetően újradefiniálja a privát információ védelmének normáit.

A fejlesztői konferencián a cég egy sor újítást mutatott be:

Az új audioasszisztens meg tudja mondani, mit lát a telefon kamerája vagy mi van a képernyőn.

Az asszisztensek válaszokat tudnak adni az ember dokumentumairól, egy épp befejeződött tárgyalásról vagy az emailjeről szóló kérdésekre.

Olyan program is lesz, amely kiszűri a telefonos csalókat: valós időben figyeli a telefonhívásokat és felhívja a figyelmet, ha valaki a csalások során használt nyelvezetet használ.

Mindezeknek az okos újításoknak azonban ára van, egy olyan ár, amelyhez a felhasználók már hozzászoktak: felfedi a Google a viselkedésüket, a szokásaikat, azaz beengedik a céget a privátszférájukba.

Az AI-fejlesztések arra apellálnak, hogy az emberek még több hozzáférést adnak

– írja Herrmann.

Akkor tudunk segíteni, ha igazán ismerjük önt

A vállalat a hozzáállását úgy határozta meg, hogy „menj el a már ijesztő határig, de ne lépd át”. Példa: 2004-ben a Gmail felhasználói a postafiókjukban található információra épülő „kontextuális reklámokat” kaptak. Azaz, elfogadták, hogy a cég a levelezésükben turkáljon.

Később jött a mozgásunkat, utazásainkat nyomon követő térkép és fényképmegosztó (a különböző helyszínek ingyenesen megosztott képeiért cserébe az ember jelvényeket és lájkokat kap, de pénzt nem, még akkor sem, ha egy-egy képét milliónyian nézték meg). Az érvelés az volt, hogy az adatgyűjtéssel a Google az adott felhasználó számára hasznosabb, testreszabott információt tudott megjeleníteni.

Hasonló az érvelés most, hogy a keresőszoftver teljes mellszélességgel az AI felé fordul: „akkor tudunk igazán segíteni önnek, ha tudjuk, ki ön”.

A felhasználók egy nagy része pedig valószínűleg nem fogja bánni, hogy még többet osszon meg magáról a technológiai óriással.