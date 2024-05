Felmentik-e a héten Donald Trumpot?

Dan Goldman, demokrata kongresszusi képviselő (Donald Trump egykori elnök első kongresszusi vádeljárásának vezető ügyvédje) 162 ezer dolláros kifizetéseket küldött a Trump mostani perét vezető bíró lányának, annak magáncímére - állítja a Szövetségi Választási Bizottság nyilvántartására hivatkozva egy Trump-párti aktivista.

Miért lényeges ez?

A Trump-ügyvédek – és maga Trump is – már régóta ismétlik, hogy nem lehet igazságos és pártatlan a pere a bíró politikai érintettsége miatt.

A volt elnököt azzal vádolják, hogy cége könyvelését meghamisítva, ügyvédi költségként tüntették fel azt a 130 ezer dollárt, amit Stormy Daniels pornószínésznő kapott, hogy hallgasson a Trumppal folytatott, állítólagos intim találkozójáról.

Juan Merchan bíró lánya, Loren közben egy olyan politikai marketingcég társtulajdonosa, amelynek ügyfelei vezető Demokraták.

A vezetőt itt szó szerint kell érteni, mert ott volt köztük az amerikai elnök és alelnöke választási szervezete, a Biden-Harris kampány is.

The Democrat congressman Dan Goldman on MNSBC PUBLICLY DECLARED that "he has deposed MCohen & he has met wz him a number of times to prepare him"...This is the same Dem who has given over $ 157,000 to the firm of Lauren Merchan,the daughter of the judge in the trial Juan Merchant pic.twitter.com/xW14ueUBRT — Jules Verne (@RealImagoDei) May 16, 2024

Az pedig, hogy Goldman, aki a közelmúltban is hevesen támadta Trumpot jelentős összeget küldött „csekken” a bíró lányának (ráadásul nem a cége, hanem a magáncímére),

a volt elnök hívei szerint az a bombahír, amely befolyásolhatja a per kimenetelét.

Az állítások szerint Goldman a Szövetségi Választási Bizottságnál ezt félrevezető módon, úgy jelentette be, hogy az „Authentic Campaign” nevű cégnek fizetett „digitális reklámokért”, de lehagyta az „s”-betűt a vállalat nevének végéről. (A cég pontos neve Authentic Campaigns).

A Trump-vádeljárás vezéralakja a bíró lányának ügyfele

Goldman volt az, aki kulcsszerepet játszott a Donald Trump elnöksége idején a demokraták által indított vádeljárásban, amelynek során azzal vádolták a Kongresszusban Trumpot, hogy Ukrajnát Joe Biden családja elleni nyomázásra akarta kényszeríteni egy amerikai katonai segély engedélyezéséért cserébe.

Goldman volt az is, aki a médiában arról beszélt, hogy „felkészítette” a mostani Trump-per koronatanúját, Michael Cohent, a volt elnök egykori ügyvédjét. A képviselő csapata azonban később azt állította: Goldman egy 2019. februári találkozóra és nem a mostani perre utalt.

(Akkor Goldman a Kongresszus Hírszerzési Bizottsága Nyomozási Igazgatója volt és Donald Trump orosz pénzügyi kapcsolatait vizsgálta).

Cohen, akit egyszer már elítéltek és hazugságon kaptak, csütörtökön tett tanúvallomást a Trump-perben. Volt főnöke ügyvédei igyekeztek azt bizonyítani, hogy nem szavahihető és a kérdések nyomán Cohen kénytelen volt elismerni, hogy pénzt lopott Trumptól.

A bíró lányának kapcsolatai nem lépik át az ingerküszöböt

A bíró lányának küldött pénzről szóló információkat közben körülbelül úgy kezeli a maintream amerikai média, mint az ördög a szenteltvizet. Azaz: távol tartja magát tőle.

This trial is an utter farce.



To this day, they have yet to reveal an actual crime, and all their witnesses have been caught in perjury.



TRUMP TRIAL UPDATE: New York Supreme Court Judge Juan Merchan Expected to Is... via @ConservRoof https://t.co/UvWwoWRJE6 — ⭐Andrew⭐45 #MAGAdonian ? (@AndrewPatriot_) May 20, 2024

Az egyik ok: az állítások és az X-re kitett bizonyítékok egy, a sajtóban „szélsőjobboldalinak” bélyegzett aktivistától származnak.

Laura Loomer egykori republikánus képviselőjelölt bevallottan nem szíveli a muszlimokat (egyszer használta a #proudislamophobe azaz „büszke iszlamofób” hashtaget és az iszlámot „rákos daganatnak” nevezte. Megjegyzései miatt letiltották többek között a Twitterről, a Facebookról, a PayPalról és az Uberről is).

EXCLUSIVE EXPOSE:



???NEW YORK CONGRESSIONAL DEMOCRATS HAVE BEEN SENDING MONEY TO JUDGE MERCHAN’S DAUGHTER’S PERSONAL HOME RESIDENCE IN RICHMOND, VIRGINIA AND DECEPTIVELY DISTORTING FEC RECORDS TO COVER UP PAYMENTS TO LOREN MERCHAN’S COMPANY???



I was searching through… https://t.co/R9U8sM2YQE pic.twitter.com/Ssv2PicORe — Laura Loomer (@LauraLoomer) May 17, 2024

Juan Merchan bírót – lánya miatt is - Trump többször bírálta és politikai boszorkányüldözésnek nevezte a pert.

A volt elnök csapata többször is kérte a bírót, hogy ejtse a vádakat. Trumpnak pénzbüntetés terhe alatt megtiltották, hogy bírálja a tanúkat és a bíróság tagjait, köztük a bírót és családját és a tárgyalás során meg is bírságolták emiatt.

Maga Trump és csapata is többször kritizálta a bírót, mert a lánya üzleti ügyei miatt kétségbe vonták elfogulatlanságát.

A bíró maga is juttatott néhány adományt Joe Biden 2020-as kampányának - azaz támogatta azt a jelöltet, aki Trump ellenfele volt. (Bár azt írták róla, hogy mindössze 15 dollárt adományozott).

Az exelnök támogatói azt is állítják, hogy a bírót szándékosan választották ki erre a perre, mert korábban részt vett egy, a Trump-szervezet ellen folytatott adócsalási perben.

Juan Merchan felesége ráadásul a Trumpot támadó Letitia James New York-i főállamügyész alkalmazottja volt.

James tagadta, hogy Trump-ellenes lenne, de a TikTok-on és az X-en felbukkant videókon (amiket Laura Loomer posztolt) hallható, hogy Trumpot "illegitim elnöknek nevezte, akinek a napjai meg vannak számlálva".

Azt is felvették, amint egy gyűlésen azt mondta, hogy "addig kell agitálnunk és irritálnunk, amíg Trumpot le nem győzzük", és azt skandálta, hogy "csukják le".

WATCH: Letitia James is a communist tool of the Deep State who is using her position to carry out a vendetta against President Trump and his family. The video evidence is undeniable.



She is definitely the most corrupt Attorney General in the entire country. #Trump2024 pic.twitter.com/k0jibI5vdF — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 5, 2023

Donald Trump és csapata tiltakozásai ellenére a bíróság befejezte a tanúk meghallgatását és a héten az esküdtek valószínűleg meghozzák a döntést Trump bűnösségéről vagy ártatlanságáról.

A Fox szerint akár fel is menthetik

A konzervatív amerikai médium a Fox News szerint három érv szól amellett, hogy Trumpot felmentik az esküdtek.

Az ügyészségen belüli korábbi ellentétek a per megalapozottságáról, majd az, hogy Alvin Bragg manhattani főügyész „a nyomásgyakorlás hatására beadta a derekát” és Matthew Colangelo-t nevezte ki ügyésznek (aki politikai tanácsadásért kapott pénzt a Országos Demokrata Pártbizottságtól). Az ügyészek – a Fox szerint – nem tették világossá, milyen bűncselekményt követett el Trump a kifizetések „jogi költségekként” történő megjelölésével. A bíró személye, aki a fent említett állítások szerint Demokrata-támogató és egy korábbi Trump-ügyben is részt vett. Michael Cohen, a koronatanú személye, akit elítéltek, többszörösen hamisan vallott és akit kizártak az ügyvédi kamarából.

A Fox megjegyzi: a demokrata oldalon nem is nagyon próbálják elrejteni az igazságügyminisztériumi, demokratapárti és a demokratákat támogató szereplők részvételét az ügyben, amit „a médiában sokan lényegtelennek tartanak”.

Az is meglepő, hogy

"mennyire keveset tettek az összeférhetetlenség elkerülésére... Számos olyan bíró van, aki nem volt demokrata donor, vagy nincs a gyerekének kiemelt politikai érdekeltsége az ügyben. Olyan ügyészt is választhattak, volna, akinek nem voltak ügyfelei a demokraták”.

A nagy kérdés most az, hogyan reagál a nehezen kiválasztott 18 egyszerű polgár mindezekre a körülményekre és vajon befolyásolják-e őket a médiában (és a közösségi médiában) repkedő vádak és helyzetelemzések?