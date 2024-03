Zengett az utca a temetésen: "Navalnij! Putyin gyilkos!"

A behavazott utcán, háttérben a szürke éggel tömegek skandálták a nevét és azt, hogy „Putyin gyilkos”, miközben Alekszej Navalnij temetési szertartása a moszkvai Marjino kerületben lévő "Oltsd el fájdalmamat" templomban kezdődött.

Egy nő azt mondta: míg ő életét áldozta az országért, egy másik – vélhetően Putyin elnöknek címezte – az országot áldozta fel az életéért.

Már nincs miért félni, ennyi fájdalom és harag után már képtelen vagyok félni – mondta, amikor arról kérdezték, nem tartott-e attól, hogy eljöjjön a temetésre.

Érdekes módon a szertartásnak otthont adó templom határozottan kiállt az ukrajnai háború mellett, és adományokkal segítette az orosz hadsereget – miközben Navalnij „egy hazugságokra épülő, őrült vállalkozásnak” nevezte az inváziót.

Ukrajnában ennek ellenére nem sok könnyet hullajtottak érte, mert egyszer azt mondta a Krímről, hogy nem adná vissza: „az nem valamiféle szendvics, amelyet ide-oda lehet tologatni”.

A helyi hitközség pénzt gyűjtött drónokra és az ukrán frontra küldött orosz katonák termoruházatára – írta a Reuters.

A háborút támogató templomra azért esett mégis a választás, mert Navalnij régebben a közelben élt. Külföldön ez nem kapott nyilvánosságot, de Navalnij keresztény volt, és a börtönben azért is küzdött, hogy egy Bibliát és zsoltároskönyvet tarthasson magánál.

? Alexei Navalny's mother says farewell to her son in the church pic.twitter.com/MOu9CJTgo0

Így a szokások szerint egy nyitott koporsóban ravatalozták fel, homlokát egy szalag, testét virágcsokrok fedték le és az összegyűltek az orosz pravoszláv rítus szerint zsoltárokat énekeltek. Navalnij harcostársai szerint azonban „a levezető papra nyomást gyakoroltak, hogy siessen”.

Az egyik videón hallani, hogy az emberek kérlelik a templomi dolgozókat, hogy "hagyják az embereket elbúcsúzni!"

A szertartás előtt több száz méteres sorban álltak az emberek, hogy elbúcsúzhassanak az aktivistától, az utcán azt is kiabálták, hogy „Navalnij, nem bocsájtunk meg!”.

People are applauding and shouting ‘Navalny!’ as the hearse carrying his body arrives at the church pic.twitter.com/0jNBEEmsqe

Ezután a politikus holttestét tartalmazó koporsót a Boriszovszkoje temetőbe vitték, ahol

Útközben az emberek virágokat dobáltak a koporsóra.

A temetőben Navalnij koporsóját

engedték le. Mint a politikus egyik barátja elmondta, ez volt Navalnij szerint „az emberiség legjobb filmje”.

Alexei Navalny was buried to the soundtrack from his favorite movie, Terminator 2 – the scene where @Schwarzenegger sinks into the vat of molten metal and gives a thumbs up pic.twitter.com/XAk5TUwsXk