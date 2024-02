Itt a Holdújév: Kínában több utazásra számítanak, mint ahány ember él a Földön

Az idén február 10-re esik a hagyományosan heteken át ünnepelt kínai újév, avagy Holdújév, és hivatalosan pénteken startolt az utazási időszak.

#GTGraphic: The 40-day 2024 #SpringFestival travel rush begins on January 26. China is expected to witness a record-high 9 billion passenger trips during the Chinese New Year's festive period. Check out the graphics for more insights! pic.twitter.com/9qprCq7Psr — Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2024

Szokás szerint ilyenkor kínaiak milliói indulnak útnak családlátogatásra a hatalmas országban, így azok a migráns munkások is, akik az egykori Középső Birodalomnak az otthontól valamely távoli szegletében dolgoznak. Ez a világ évente ismétlődő, legnagyobb migrációs hulláma.

Tavaly épphogy törölték a szigorú pandémiás korlátozásokat az ünnep előtt. Talán ennek is betudható, hogy akkor „csak” 4,7 milliárd utat bonyolítottak le a kínaiak. Az idén már megjött a bátorság és a kedv is, így a becslés az, hogy kilencmilliárd utazásra lehet számítani. Az Air China légitársaság bejelentette, hogy a negyven napos időszakban napi extra 1700 járatot indít.

Repülők, vonatok, autók

Ami érdekes: a már beindult utazási őrület közepette sok lesz az autós út – Li Jang helyettes közlekedési miniszter szerint 7,2 milliárd. Vonattal az ünnepi időszakban „mindössze” 480 millió utat bonyolítanak majd le, de ez 38 százalékos ugrás a tavalyi évhez, és 18 százalékos növekedés a pandémia előtti, 2019-hez képest.

Szintén javuló tendenciát mutat a légiközlekedés: körülbelül 80 millió extra útra számítanak az idén. Ez 9,8 százalékos növekmény 2019-hez képest.

A sanghaji reptéren viszont több mint 57, a pekingin pedig 60 százalékkal emelkedik meg a forgalom.

News report: First day of Chinese New Year, a dance of "Punning Yingge" (普宁英歌) will travel to London, UK for performance. have you ever heard a dance called "Punning Yingge" ? people also call it "War Dance" or "Hero's Song". first enjoy a video, next will tell you more. pic.twitter.com/FdDLo8TK8l — tomahawk (@tomahawk3212) January 25, 2024

Holdújév 2024: a Sárkány éve. Mit kell tudni róla?

Három és fél hét ünneplés: a Holdújév kezdete az idén február 10., szombat, míg az időszak a Mécses ünneppel zárul, február 24-én.

Kevesebb a szabadság, mint az ünnep: a családok akár 16 napon át ünnepelnek, de hivatalosan csak az első hét a szabadnap.

Most jön a legjobb jegy: február 10-én ér véget a Nyúl éve és kezdődik a Sárkány éve, amit hagyományosan az egyik legerősebb csillagjegynek tartanak. Ezért sok szülő szeretné, ha ebben az évben születne a gyereke.

A "modern" idők előtti hagyomány: a tavaszi fesztiválként is ismert Holdújév – a kommunisták hatalomra kerülése előtt – a jó vetés és termés érdekében, az istenekhez való fohászkodásról szólt...

... és egy szörny, Nian elijesztéséről. A legenda szerint Nian újévkor jelent meg és a legtöbb ember emiatt az otthonába bújt. Egy fiatal fiú azonban szembeszállt vele és petárdákkal elijesztette. A megkönnyebbült emberek erre még több petárdát durrogtattak el.

Petárdavihar: a Holdújév éjjelén használják a világon a legtöbb petárdát. Reggel jön még egy kör, amikor üdvözlik az újévet. Ennek ellenére több, mint 500 kínai városban korlátozások vannak érvényben a petárdázásra. Enjoy the upcoming Chinese New Year in Guangzhou? #YearOfTheDragon #Guangzhou #Travel https://t.co/3Ch6mHOPY8 — Xiaoxiao’s funny world (@yexiaox65283899) January 26, 2024 Mindenkinél hamis pénz: ezen a napon az emberek hamis papírpénzeket és aranyrudak képeit égetik el, meghalt családtagjaikra emlékezve. Ezzel azt remélik, hogy szerencséhez jutnak, őseik pedig nyugodt élethez a másvilágon.

Bérpárok évadja: ilyenkor bérlik fel a legtöbb hamis barátot és barátnőt, akit hazavisznek. Ennek az az oka, hogy a kultúra fontos része a családi név átörökítése. A magukat nagy nyomás alatt érző szinglik egy része ilyenkor felbérelt áltárssal áll a rokonság elé. ezen a napon az emberek hamis papírpénzeket és aranyrudak képeit égetik el, meghalt családtagjaikra emlékezve. Ezzel azt remélik, hogy szerencséhez jutnak, őseik pedig nyugodt élethez a másvilágon.ilyenkor bérlik fel a legtöbb hamis barátot és barátnőt, akit hazavisznek. Ennek az az oka, hogy a kultúra fontos része a családi név átörökítése. A magukat nagy nyomás alatt érző szinglik egy része ilyenkor felbérelt áltárssal áll a rokonság elé. Amikor nem szabad takarítani: a holdújévi babonák közé tartozik, hogy Újévkor nem szabad zuhanyozni és ötödike előtt nem szabad söprögetni, illetve kidobni a szemetet, mert ezzel az ember kidobja a szerencséjét. Amikor kell: kilencedikén viszont az egész nap a takarításról szól. Ezzel űzi el az ember a rossz szerencséjét és csinál helyet a jónak. Minden nap kell enni ilyet: a hagyományosan kötelező étel a magyarul nem pontosan hangzó gombóc, ami igazából kifli formájú kis töltött tészta. Ezt ilyenkor, minden étkezésnél az asztalra kell tenni. Valójában inkább északon népszerű, mert délen az emberek a tavaszi tekercseket fogyasztják. Mindennek pirosban kell pompáznia: a kínaiak ezzel a színnel dekorálják ki az otthonukat, piros lampionokkal, pirospaprikával és papírral. A piros ruha ráadásul még szerencsét is hoz. Az embernek különösen a saját állatjegye évében kell pirosat viselnie, mert ez, a babona szerint a legkevésbé szerencsés éve.

Van jegy, felárért

A Reuters tudósítása arra utal, hogy nem könnyű jegyhez jutni. A hírügynökség idézi Miranda Kuót, a 2023-as Ázsia-játékokat rendező, Hangcsou város egyik technológiai cégének 25 éves grafikusát, akinek sikerült jegyet vennie a Csinanba tartó gyorsvasútra, de csak úgy, hogy 13 százalékos felárat fizetett.

„Az idén nehéz jegyhez jutni, szinte egyetlen kollégámnak sem sikerült. Sokan még mindig várólistán vannak”

– mondta.

A kínaiak a pandémia után elkezdtek kimerészkedni külföldre, légitársaságaik 2500 új járatot indítanak a Holdújévre, és a trip.com oldal becslései szerint tízszer annyi utat bonyolítanak le – főleg Thaiföldre, Japánba és Dél-Koreába –, mint tavaly ilyenkor.

A hazai kedvelt célpontok között van az orosz templommal és konyhával is rendelkező „jégszobrok városa”, az északi Harbin, valamint a délen fekvő Szanja.

NEW RECIPE: Pork Dumplings with 6 Secrets to Max Juiciness and Flavour!

A bit early in case some of you still need ideas and recipes for Chinese New Year. *Secrets apply to any dumpling, so will work with your existing recipe ?. Watch video here: https://t.co/1hhGQKuP7K pic.twitter.com/CBuJzs21Fy — Pailin Chongchitnant (@HotThaiKitchen) February 10, 2021

A turizmus nem gyógyír a gazdaság bajaira

Kínába ugyanakkor kevesebb külföldi turista utazik, mint a pandémia előtt – az egyik iroda például azt mondta a Visaguide című oldalnak, hogy csak a korábbi utasszám 35-40 százalékát tudja produkálni.

A turizmus felpörgetése érdekében Peking kölcsönös vízummentességi szerződést kötött Thaifölddel, amely várhatóan márciusban lép érvénybe és egy sor további délkelet-ázsiai országgal is. A South China Morning Post című hongkongi lap szerint az utazások infúzióként hatnak a szállodai, valamint a vendéglátó ágazatoknak is, de csak „rövidtávú megoldást jelentenek, és nem tudnak egész évre szóló lendületet adni”.

Közgazdászok szerint Kínának a most zajló ingatlanpiaci válságra és a magáncégek támogatására kell koncentrálnia.

„Tavaly, a pandémiát követően, sajátos módon a fogyasztás adta az 5,5 százalékos GDP-növekedés 82,5 százalékát. Az idén azonban ez visszaesik a normális 60 százalékra” – mondta Lian Ping, a Vezető Kínai Közgazdászok Fóruma nevű szervezet vezérigazgatója. „A gazdasági növekedés jobbára a magánszektor reformjától, a kockázatok csökkentésétől és az ingatlanágazat stabilizálásától függ” – tette hozzá.

Minderre rátesz még egy lapáttal az is, hogy a geopolitikai bizonytalanság közepette gyenge marad az idén a kínai export.